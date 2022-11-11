EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 09:48

Elektrik tüketim desteğinde yeni adım: Faturaları ödenecek hanelerde yeni rakam belirlendi!

2,1 milyon hane için sağlanan elektrik fatura desteği yeni alınan bir kararla 4 milyon haneye yükseldi. Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu için bütçeden toplamda 4,8 milyar TL ayırmayı planladıklarını söyledi.

EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 09:48
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Elektrik tüketim desteğinde yeni adım: Faturaları ödenecek hanelerde yeni rakam belirlendi!


Elektrik faturası desteği için yeni bir hedef belirlendi. Böylece daha fazla vatandaş daha fazla meblağlar oranında ödemeler alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşları enflasyonla boğmamanın sorumluluğundan kaçmayacağını belirterek, 2,1 milyon hane olan elektrik tüketim desteğinin 4 milyon haneye çıkarıldığını ve düzenli olarak bu hanelere desteklerin yapılacağını söyledi.

"VATANDAŞLARIN ALIM GÜÇLERİ VE REFAHI ARTIRILIYOR"

4 milyon haneye elektrik fatura desteği



Bakan Nebati, vatandaşların satın alma gücünü ve servetini artırmayı amaçlayan vergi indirimlerine dikkat çekerek, bunların vatandaşların en temel harcamalarını da destekleyeceğini söyledi. Evlerde kullanılan doğal gaza yüzde 80, birinci kademe elektriğe ise yüzde 50 destek sağladığını hatırlatan Bakan Nebati, "Kilovat saate kadar elektrik kullanımını destekliyoruz ve hedefimiz bu desteği daha da artırmak. 4 milyon hane ile bağlantılı olarak 2023'te sosyal yardım ve yardım sağlamayı planlıyoruz. Dayanışmayı Teşvik Fonu'na 4.8 milyar lira ayırmayı planlıyoruz." dedi.

Doğalgazın desteklenmesi için 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yaklaşık olarak 1,8 milyar TL gibi bir rakam tutarında kaynak ayrılma gibi çalışmalarının olduğunu belirten Bakan Nureddin Nebati, konuşmasının devamında Ülkemizde ve dünyada artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların farkındayız. Bize yüklenen sorumluluklardan çekinmeyecek, harcama politikalarımızı etkin kullanacağız." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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