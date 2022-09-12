YAŞAM
12 Eylül 2022 - 17:00

Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar

Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri vatandaşların dikkatini de yer alıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları için sağlanan destek paketi için başvurular PTT üzerinden alınacak. Peki, Doğalgaz ve elektrik desteği yardımı için hangi şartlar gereklidir? Doğalgaz ve elektrik yardım desteği ne kadar? İşte elektrik ve doğalgaz fatura desteği hakkında merak edilen tüm detaylar…

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 17:00
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Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelire sahip aileler için sağlanan sosyal yardım destekleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Elektrik ve doğalgaz faturaları için sağlanacak olan destek ödemelerine başvurular PTT üzerinden alınıyor. Elektrik ve doğalgaz faturası için başvurular başladı. Peki, Doğalgaz ve elektrik desteği yardımı için hangi şartlar gereklidir? Doğalgaz ve elektrik yardım desteği ne kadar? İşte elektrik ve doğalgaz fatura desteği hakkında merak edilen tüm detaylar…

Doğalgaz ve elektrik yardım desteği ne kadar?

Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen birçok vatandaş hangi şartların gerekli olduğunu da merak etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal ödemeler hakkındaki tüm detayları paylaştı. Sosyal yardım ödemelerinin yakın zamanda başlayacağını ifade eden bakanlar Aile Destek programı kapsamında 450 - 600 TL arasında değişen ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Doğalgaz yardımı ne kadar

Sosyal destek paketi başvuruları başladı



Dar gelirli ailelerin yararlanacağı doğalgaz ve elektrik faturası destekleri devam ederken bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sosyal yardımlar kapsamında yapılacak olan doğalgaz ve elektrik faturası yardımı kapsamında ailelere bir de eğitim desteği verileceği söylendi. Gerçekleştirilen proje kapsamında 1.6 milyon haneye Sosyal Yardım Ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile yapılan ödemeler devam ediyor. İlk aşamada başvurusu tamamlanan aileler için yaklaşık 831 bin hane için 427.9 milyon TL ödeme yapıldı. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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