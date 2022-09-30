GÜNDEM
30 Eylül 2022 - 12:55

Elektrik ve doğalgaz ekim tarifesine zam uygulaması yapılmadı!

Elektrik için, tüm abone grupları için tarifeler 1 Ekim'den itibaren değişmeden kaldı. Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretimi abone oranları Ekim ayında tarife sabit bırakıldı.

GÜNDEM
30 Eylül 2022 - 12:55
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Elektrik ve doğalgaz ekim tarifesine zam uygulaması yapılmadı!


Elektrik ve doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim abone oranları Ekim ayında tarifeler sabit olarak bırakıldı.

Ekim tarifesi Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) resmi internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan tarifede BOTAŞ'ın doğalgaz tedarikçilerine Ekim ayında konut müşterilerine uyguladığı satış fiyatı sabit kaldı ve 1.000 metreküp doğalgaz 4 bin 80 lira olarak kaydedildi.

SANAYİ ABONELERİ TARİFESİ DE EKİM AYINDA DEĞİŞMEDİ

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Sanayi abonelerine ait tarifelerde ekim ayında değiştirilmedi. Sanayi abonelerinde kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazın fiyatının 7 bin 124 lira olduğu görülürken tabloda kademe 2 için belirlenen doğalgaz fiyatının 15 bin 833 lira olarak belirlendiği anlaşıldı.

Elektrik üretim amaçlı olarak belirlenen tarifede ise 1000 metreküp doğalgaz 20 bin 625 olarak kaydedildi.

ELEKTRİK TARİFESİNİN EKİM AYI FİYATLARI DA DEĞİŞMEDİ

elektrik zammı

EPDK'nın faaliyet bazlı nihai oran ve yeşil oran tabloları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda; birinci kademe konut oranı için kilovat saat başına fiyat 154.5575 kuruş ve daha yüksek katman oranı kWh başına 231.0380 kuruş oldu. 1 abone tarifesinde elektrik kilovat saat fiyatı 271.1044 kuruş, üst seviye kilovat saat fiyatı ise 360.9233 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim şebeke aboneleri için elektrik tarifelerinde bir kilovat saat fiyatı 431.2357 kuruş olarak öngörüldü. Öte yandan eko tarifenin kilovat saat fiyatı ise 405.9469 kuruş olarak belirlendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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