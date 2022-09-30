Elektrik ve doğalgaz ekim tarifesine zam uygulaması yapılmadı!

Elektrik ve doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim abone oranları Ekim ayında tarifeler sabit olarak bırakıldı. Ekim tarifesi Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) resmi internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan tarifede BOTAŞ'ın doğalgaz tedarikçilerine Ekim ayında konut müşterilerine uyguladığı satış fiyatı sabit kaldı ve 1.000 metreküp doğalgaz 4 bin 80 lira olarak kaydedildi.
SANAYİ ABONELERİ TARİFESİ DE EKİM AYINDA DEĞİŞMEDİ
Sanayi abonelerine ait tarifelerde ekim ayında değiştirilmedi. Sanayi abonelerinde kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazın fiyatının 7 bin 124 lira olduğu görülürken tabloda kademe 2 için belirlenen doğalgaz fiyatının 15 bin 833 lira olarak belirlendiği anlaşıldı. Elektrik üretim amaçlı olarak belirlenen tarifede ise 1000 metreküp doğalgaz 20 bin 625 olarak kaydedildi.