Elektrik ve doğalgaz faturaları için beklenen karar çıktı! Tepkiler sonrasında Bakanlık'tan jet açıklama

DEPREM NEDENİYLE DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARI ERTELENECEK













EKİPLERİMİZ BÖLGEDE DURMAKSIZIN ÇALIŞTI

300 AKARYAKIT İSTASYONU KULLANILAMAZ HALDE

MADENCİLERİN ARAMA KURTARMADAKİ ÖNEMİ

ELEKTRIK VE DOĞALGAZ İÇİN ERTELEME

Türkiye 6 Şubat kara bir gün uyanmıştı. Etkisi günlerdir süren depremin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli bir açıklamada bulundu. Deprem nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarının erteleneceğini duyuran Bakan Dönmez, Türkiye’nin olan dışı bir durum yaşadığını belirti.Bakan Dönmez deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda bakanlığın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte arama kurtarma çalışmalarına 9 bin 790 kişinin destek verdiğini belirti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde büyük bir acı yaşandığını ifade ederek enerji hatlarındaki sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Depremin sadece yer yüzünü değil enerji hatlarında da önemli hasarlar verdiğini belirten Bakan Dönmez, teknik personelin hemen olay yerlerinde çalışmaları yürüttüğünü belirti. Bölgede hasar alan hatlarsa yaklaşık olarak 3 bin personelin gece gündüz çalıştığını ifade eden Bakan Dönmez, ‘3 bine yakın personelimiz elektrik şebekesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Ayrıca elektrik şirketleri diğer bölgelerden gelen personel takviyeleri ile beraber güçlendirilmiş oldu. Diğer yandan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay il merkez ve ilçelerinde elektrik yapısı onarılıyor ancak can ve mal güvenliğimizi öncelediğimiz için bazı yerleşim birimlerine ve binalara teknik olmayan sebeplerden dolayı elektrik veremiyoruz. Hala enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gerek arama ekipleri gerekse enkazda mahsur kalan vatandaşlarımızın emniyeti açısından burada dikkatli hareket etmemiz söz konusu. Burada tabii ki AFAD'la koordineli çalışma içerisindeyiz. Buradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bölge bölge kademe kademe elektrik verme hizmetlerimiz hızlanacak. İlk etapta cadde ve sokaklarda genel aydınlatma tesislerimizi aktif ediyoruz ki büyük oranda yerleşim alanlarında bu aydınlatma devreye girdi" dedi.Doğalgaz verilemeyen alanlardaki çalışmalar ile ilgili konuşan Bakan Dönmez, "BOTAŞ ana iletim hatlarında arıza ve kopmalar meydana geldi. Hatta onarım yaptığımız yerlerde artçı sarsıntılarla yeniden oluştu. Buradaki arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Yaklaşık 2 bin personelimiz şu anda doğalgaz arızalarının giderilmesi için ter döküyor. Adıyaman'a bugün kontrollü olarak doğalgazı vermeye başladık. Bugün gün içerisinde de yine Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kontrollü olarak gaz vermeye başlayacağız. Yine elektrikte olduğu gibi can ve mal güvenliğini önceleyerek AFAD ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Doğalgazın şehre, binalara verilmesi çok daha hassas bir konu" dedi.Akaryakıt sıkıntılarının da bir bir ortadan kaldırıldığını belirten Bakan Dönmez, "Yine depremle birlikte bu bölgede akaryakıtla ilgili sıkıntılar yaşanmıştı. Aşırı talep ve bazı ana ulaşım ağlarındaki aksamalar nedeniyle tedarikte ilk günlerde bazı sıkıntılar yaşamıştık. An itibariyle bu sıkıntıları büyük oranda aştık. Artık akaryakıt istasyonlarından akaryakıt temin edilebilir hale geldi. Depremden önce bu bölgelerin günlük tüketimi 6-7 milyon litre civarındaydı. Depremle birlikte bu bölgeye sevkiyatımızı 20 milyon litreye kadar artırdık. Neredeyse 3 kattan fazla bir sevkiyat söz konusu. Yollarda intikali devam eden tankerlerimiz de bulunuyor. Akaryakıtla ilgili arz tarafında, rafineri tarafında herhangi bir sorun söz konusu değil. Stoklarımız yeterlidir. Bu bölgede yaklaşık bin 850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremden etkilendi, hizmet veremez hale gelmiş oldu." Diye konuştu.Türkiye’deki madencilik şirketlerinden 8 bin 907 madencinin arama kurtarma çalışmalarında etkin rol oynadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi özellikle yer altı madencileri işinin gereği olarak arama kurtarma eğitimleri almış ve tecrübeli çalışanlarımız. Bu çalışanlarımız da şu anda insanlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir çaba gösteriyor. Madencilik sektörünün yanı sıra BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri gibi bizim diğer kurumlarımızdan da yaklaşık 880 civarında da personelimiz bu arama çalışmalarına devam ediyor. Toplamda bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte baktığımızda arama kurtarma çalışmalarına destek veren 9 bin 790 çalışanımız söz konusu" diye konuştu.Bölgede mal ve can kaybının olağanüstü bir sınıra ulaştığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz doğal olarak da bu faturaların tahsilatını erteliyoruz. Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor, milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin bazı hususlar çok önemli; yardımları zamana ve bir planlı programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan, özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD'la koordineli şekilde çalışmalarını öneriyoruz. Yardımı çıkaracakları ildeki AFAD yetkililerine müracaat ederek, hangi bölgede hangi ürün ve hizmete ihtiyaç var bunları öğrendikten sonra bölgeye sevk etmelerini, süreci daha iyi yönetebilmek açısından önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bir kez daha depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek isterim." Diyerek ödemelerde erteleme yapılacağının müjdesini verdi.