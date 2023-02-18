Ekonomik açıdan zorluklar yaşanırken devlet iste ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Ay sonunda gelen fatura fiyatlarının artışa geçmesiyle beraber sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı. PTT aracılığıyla beraber faturalara göre ailelere yardım destekleri verildi. Doğalgaz ve elektrik desteği almak isteyenler elinizi çabuk tutun.
EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 19:45
Elektrik ve doğalgaz faturası 150 TL üstü mü geliyor? Faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun: Faturaları ödenecek!
Faturası 200 TL ve üzeri gelenlere sevindirici haber geldi. 2.750 TL'lik destek açıklamaları yapılırken başvuru tarihi ve tüm şartlar tek tek açıklandı. İşte, bu fırsattan yararlanmak için son gün.
EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 19:45