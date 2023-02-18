Elektrik ve doğalgaz faturası 150 TL üstü mü geliyor? Faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun: Faturaları ödenecek!







FATURASI YÜKSEK GELENLER BU haber SİZE







FATURA DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Ekonomik açıdan zorluklar yaşanırken devlet iste ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Ay sonunda gelen fatura fiyatlarının artışa geçmesiyle beraber sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı. PTT aracılığıyla beraber faturalara göre ailelere yardım destekleri verildi. Doğalgaz ve elektrik desteği almak isteyenler elinizi çabuk tutun.Ülkemizde her geçen gün enflasyon oranlarının artmasıyla beraber geçinme sorunları da artış gösterdi. Bunun üzerine aile Bakanlığı tarafından destekler çığ gibi büyüdü. Kış aylarıyla beraber faturalara zam gelmesiyle elektrik ve doğalgaz için destek geldi. PTT şubelerine giderek başvuru yapan herkese yardım eli uzatıldı. İhtiyaç sahibi olarak nitelendirilen vatandaşlara 2. 750 TL değerinde olan destek verilecektir.PTT aracılığıyla beraber verilen fatura destek ödemeleri için şartlar belli oldu. -TC vatandaşı olmak -Düzenli gelire sahip olmamak -Gelir testinde fakirlik sınırının altında olmak Şartlara uygun olanlar PTT şubelerine faturalarıyla giderek bizzat başvuruda bulunması gerekir. E devlet sistemi üzerinden herhangi bir başvuru durumu söz konusu değildir. 200 TL ve üzeri faturası gelen herkes başvurabilecektir. 2.750 TL değerindeki destek için başvuru tarihi ve bitiş tarihi henüz belli olmamaktadır.