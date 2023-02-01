Elektrik ve doğalgaz faturası 400 TL üstü gelenler! İndirim kampanyası başladı

Elektrik ve doğalgaz faturası çok yüksek miktarda gelen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak yeni bir kampanya başlıyor. Peki kampanya detayları nedir? Kimler faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATURA KAMPANYASI BAŞLIYORBankalar müşterilerinin zamlar konusunda rahatlamasını hedefleyerek yeni kampanyalar duyurmaya başladı. Yeni bir kampanya haberi de Yapı Kredi'den geldi. Yapı kredi kampanyasına göre bankaya 3 otomatik fatura talimatı veren müşteriler 100 TL puan kazanacak. Kampanya 11 Ocak tarihinde başlayarak 10 Şubat tarihinde sona erecek.
Kampanya kapsamında 3 yeni otomatik fatura talimatı için ya da HGS talimatı için müşteri 100 TL puan kazanacak. Kredi kartından verilen talimatlar için ekstra olarak 50 TL, toplam 150 TL puan verilecek. Otomatik ödeme talimatları Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri tarafından rahatlıkla verilebilecek. Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Otomatik Ödeme Talimatı için Bireysel İnternet Şubesine giriş yaparak talimat verilecek. Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi için şifre alabilir ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi değiştirerek giriş yapabilirsiniz.