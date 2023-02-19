YAŞAM
19 Şubat 2023 - 17:00

Elektrik ve doğalgaz faturası aboneleri dikkat! Artık o para alınmayacak

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında kurum ve kuruluşların verdikleri kararlar tek tek vatandaşla paylaşılıyor. Peki depremzede vatandaşlar için EPDK kararı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
19 Şubat 2023 - 17:00
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Elektrik ve doğalgaz faturası aboneleri dikkat! Artık o para alınmayacak
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Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden sarsan deprem sonrasında binlerce insan deprem bölgesinden tahliye edildi. Deprem sonrasında başka şehirlere yerleşen depremzede vatandaşlar için elektrik ve doğal gaz abonelikleri nasıl olacak? EPDK kararları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EPDK DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ABONELİK KARARLARI

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 10 ili derinden sarsan büyük deprem felaketi sonrasında başka şehirlere yerleşmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar için elektrik, doğal gaz, su, telefon gibi abonelikler açılırken abonelik ücreti alınmayacağı öğrenildi. 



EPDK Yeni Kararlar

Yeni karar yalnızca OHAL kapsamında olan şehirlerdeki depremzede vatandaşlar için geçerli olacak. EPDK kararına göre depremden etkilenen şehirlerde yaşayan ve yeni abonelik açtırmak zorunda kalan vatandaşlar için abonelik ücreti ödenmeyecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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