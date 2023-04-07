Elektrik ve doğalgaz faturası adresine gelenler dikkat! Bu şartı taşıyanlara 2750 TL toplu para ödemesi yapılacak: Almak için acele edin













FATURADA ADI VE SOYADI YAZANLARA 2750 TL DESTEK ÜCRETİ!

ELEKTRİK TÜKETİMİ DESTEĞİ

PTT'DEN BAŞLATILAN ÖDEMELERE NASIL BAŞVURULUR?

Devlet, düşük gelirli ailelerin enerji faturalarını karşılamak için çok şey sunuyor. Artan enerji fiyatları ve maddi sıkıntılar nedeniyle kış aylarında elektrik ve doğalgaz faturaları yüksek geliyor. Bu durumdan muzdarip vatandaşlar için özel bir devlet katkısı başlatıldı. Bu imkan çerçevesinde faturalarında adı ve soyadı yazan vatandaşlar 2.750 TL'ye kadar fatura desteği talep edip alabiliyor.Başvurular PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruyu sunmak için gerekli belgeler arasında; nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, elektrik ve/veya doğalgaz faturaları ve gelir belgeleri yer alıyor.Başvurular değerlendirildikten sonra hak sahibi vatandaşlara toplam 2.750 TL'ye kadar fatura yardımı yapılacak. Yardım, başvuranın gelirine ve enerji tüketimine göre belirlenir. Bu yardım programının amacı, düşük gelirli ailelerin enerji faturalarına destek olmaktır.Başvuru yapmak isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek gerekli evrakları tamamlaması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, uygun vatandaşlar öngörülen ödeneği alacaktır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı enerji faturalarına destek programını açıkladı. Elektrik tüketim sübvansiyonları ve doğal gaz faturaları ile yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeyi amaçlamaktadır.Aylık 135 TL üzeri elektrik faturası ile elektrik tüketim desteği başvurusu yapılabilmektedir. Bu hibe PTT aracılığıyla sağlanmaktadır ve 260 TL'dir. DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI Yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz faturası yardımı yapılıyor. Yardımın büyüklüğü ilin büyüklüğüne göre değişir Büyük şehirlerde 2500 TL'ye çıkıyor, Küçük şehirlerde 900 TL'den başlıyor. Yardım, toplam 2750 TL'ye kadar elektrik ve doğalgaz faturası şeklinde verilmektedir. Başvuru koşulları ve süreçleri daha önce yayınlanmış bilgilere göre yürütülecektir. Bu hizmet programı, düşük gelirli aileleri enerji faturalarını yönetmede desteklemeyi amaçlamaktadır.Elektrik ve doğalgaz faturaları için yardım talep etme süreci şu şekildedir: Başvuru kriterlerini taşıdığını düşünen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır: Doğum belgesi İkamet belgesi Elektrik ve/veya doğalgaz faturaları Gelir durumunu gösteren belgeler (kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olduğunu gösteren belgeler) Başvurular değerlendirildikten sonra hak kazanan vatandaşlara PTT aracılığıyla ödeme yapılacak. Başvuru sahiplerinin elektrik ve doğalgaz fatura tutarları dikkate alınarak ödemeler yapılmakta ve 2.750 TL'ye kadar destek verilebilmektedir. Nisan ayı faturası için başvuran vatandaşlar, başvurusu incelendikten sonra PTT'den yardım alacak. Yardım almak isteyen vatandaş, talebini zamanında ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak göndermelidir. Bu süreçte başvuru ve ödeme süreçlerini PTT yönetir ve başvuruları değerlendirerek uygun bulunan vatandaşlara ödeme yapar. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, değerlendirme sürecinin ardından PTT'den destek alacak.