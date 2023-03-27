Elektrik ve doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlara duyuruldu: Bunu yapanlar artık 200 TL daha az fatura ödeyecek! İşte son tarih

Son günlerde yayımlanan bir duyuruya göre, elektrik ve doğalgaz faturasını ödemeye giden tüketicilere 200 TL hediye verileceği açıklandı. Bu kampanya, tüketicilerin fatura ödemelerini teşvik etmek ve faturalarını düzenli bir şekilde ödemelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.
Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, otomatik fatura talimatı veren müşterilere 50 TL değerinde Altın Puan hediye edilecek ve toplamda 200 TL’ye kadar hediye kazanma şansı sunulacak. Kuveyt Türk Bankası müşterileri, fatura ödemelerini otomatik hale getirerek kolayca faturalarını ödeyebilecek ve aynı zamanda Altın Puan hediyesi kazanabilecekler. Böylece, müşterilerin banka işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek. Bankanın bu kampanyası, müşterilerine yönelik sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine birçok farklı avantaj sunarak, banka müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve onları memnun etmeye devam ediyor.
Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Banka, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yoluyla müşteri olanlar için 1 Ocak 2023 tarihinden sonra verilen her fatura talimatı başına 50 TL olmak üzere, toplamda 200 TL'ye varan Altın Puan hediye edeceğini açıkladı. Kampanyaya bireysel müşterilerin katılabileceği ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında en az 1 en fazla 4 adet fatura talimatının otomatik ödenmesi gerektiği belirtildi. Ancak kampanyaya katılım 20.000 kişiyle sınırlıdır ve diğer kampanyalarla birleştirilemez. Kuveyt Türk, önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabileceği veya kampanyayı sonlandırabileceği konusunda da uyarıda bulundu.