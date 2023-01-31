EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 20:00

Elektrik ve doğalgaza sonunda indirim geliyor! Bakan resmen duyurdu! o tarihte faturalar şıp diye yarı yarıya düşecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez faturaların yarı yarıya düşeceğini açıkladı! Dev indirim geliyor. Elektrik ve doğalgaz için müjde verildi. İşte detaylar...

EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 20:00
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Elektrik ve doğalgaza sonunda indirim geliyor! Bakan resmen duyurdu! o tarihte faturalar şıp diye yarı yarıya düşecek!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarının maliyetlerinin yüzde 15'e kadar düşebileceğini ve mart ayında doğal gaz ve elektrikte bir indirim olabilir durumuna değinerek 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu. 

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIMINDAN SANAYİ KURULUŞLARI YARARLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılarak, serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarının maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacağını ve fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabileceğini söyledi. 



 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

KARADENİZ GAZI 30 YILLIK İHTİYACA KARŞILIK OLACAK

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının şu anki rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte olduğunu ve yeni keşiflerle bu sürenin daha da uzayabileceğini ifade etti. Dönmez, ayrıca bölgede çok büyük rezervleri olan bir gazın bulunduğunu ve bunun sağlanan güvenlik için çok önemli olduğunu vurgulayarak, enerji alanında dünya standartlarıyla rekabet edebilecek bir seviyeye geleceklerini belirtti. 

ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ!

Bakan Dönmez, "Her türlü konuda ülkemizin çıkarlarını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun için enerji alanında önemli gelişmeler sağlayacağız" dedi. Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından, özelleştirme, doğalgazda fiyat düzenlemeleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üzerine çeşitli tartışmalar yapıldı. Konuşmaların ardından, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmak için çalışmalarının arttırılması konusunda birlikte bir anlaşmaya varıldı.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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