Elektrik ve doğalgaza sonunda indirim geliyor! Bakan resmen duyurdu! o tarihte faturalar şıp diye yarı yarıya düşecek!







SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIMINDAN SANAYİ KURULUŞLARI YARARLANACAK







KARADENİZ GAZI 30 YILLIK İHTİYACA KARŞILIK OLACAK

ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarının maliyetlerinin yüzde 15'e kadar düşebileceğini ve mart ayında doğal gaz ve elektrikte bir indirim olabilir durumuna değinerek 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılarak, serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarının maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacağını ve fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabileceğini söyledi.Bakan Dönmez, Karadeniz gazının şu anki rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte olduğunu ve yeni keşiflerle bu sürenin daha da uzayabileceğini ifade etti. Dönmez, ayrıca bölgede çok büyük rezervleri olan bir gazın bulunduğunu ve bunun sağlanan güvenlik için çok önemli olduğunu vurgulayarak, enerji alanında dünya standartlarıyla rekabet edebilecek bir seviyeye geleceklerini belirtti.Bakan Dönmez, "Her türlü konuda ülkemizin çıkarlarını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun için enerji alanında önemli gelişmeler sağlayacağız" dedi. Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından, özelleştirme, doğalgazda fiyat düzenlemeleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üzerine çeşitli tartışmalar yapıldı. Konuşmaların ardından, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmak için çalışmalarının arttırılması konusunda birlikte bir anlaşmaya varıldı.