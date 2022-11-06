Elektrik yardımı nedir, kimlere yapılır? Elektrik yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 elektrik yardımı başvuru sorgulama







ELEKTRİK YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?







2022 ELEKTRİK YARDIMI NE KADAR?

ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

KRONİK HASTALAR İÇİN ELEKTRİK YARDIMI

KRONİK HASTALAR İÇİN ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURU SORGULAMASI

ELEKTRİK FATURASI YARDIMLARI NE ZAMAN YATIYOR?

ELEKTRİK YARDIMI NAKİT ALINABİLİYOR MU?

ELEKTRİK YARDIMINDA BİRİKME MÜMKÜN MÜ?

ELEKTRİK YARDIMI KAÇ AY VERİLİYOR?

Elektrik faturalarına gelen son zamlar ihtiyaç sahiplerini oldukça zorluyor. Bu kapsamda maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara elektrik yardımı yapılarak, faturalarını kolaylıkla ödemeleri sağlanıyor.Elektrik yardımından faydalanabilecek kişiler şunlardır:- Eşi hayatta olmayan dul kadınlar, - Engelli vatandaşlar, - Yaşlılık maaşı alanlar, - Kronik hastalığı olanlar, - Muhtaç asker aileleri, - Öksüz ve yetimler, - Çoklu doğum yapan kişiler, - Tüberküloz, SSPE veya silikozis maaşı alanlar.2022 yılında 2 kişilik ailelere 75 KW, üç kişilik ailelere 100 KW, dört kişilik ailelere 125 kW, beş ve daha fazla olan ailelere 150 KW yardım yapılır.Söz konusu yardım için başvurular sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına yapılır. Başvurusu onaylanan vatandaşlar kimlikleri ve elektrik faturalarıyla PTT şubelerine giderek elektrik indirimlerini kullanabilirler.Kronik hastalığı olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik yardımı alabiliyor. Makineye bağlı hastalar için her ay en fazla 200 TL fatura yardımı yapılmaktadır. Evden çıkamayacak durumda olan kronik hastalar başvuru için bulundukları yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını arayıp evlerine personel talep edebilir. Böylelikle hasta vatandaş evine gelen personelle başvurusunu kolaylıkla yapar. Bir başka yöntem de hastanın vasisi veya velisinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bizzat başvurmasıdır.Kronik hastalarda aranan ilk şart hastanın cihaza bağlı olarak hayatını devam ettirmek zorunda olması ve bunu hastane raporuyla kanıtlamasıdır. Ayrıca kişinin mütevelli heyetçe yardıma ihtiyacı olduğu da tespit edilmelidir.Elektrik yardımı için başvuruda bulunanlar başvuru sonuçlarını e-Devlet sisteminden kolaylıkla sorgulayabilirler. Ayrıca ALO 183 ile ALO 144 hatlarından da sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz.Yardımlar her ayın başında güncelleniyor.Söz konusu yardım sadece faturadan indirim yapılarak uygulanıyor. Bu yüzden nakit almak mümkün değildir.Başvuru sahibinin yalnızca son üç ayda biriken faturasına indirim yapılıyor.Bu yardımın belirli bir süresi bulunmuyor. Kişi gerekli şartları taşıdığı süre boyunca yardımdan yararlanabilir.