Elektrikli araba almak isteyenlere okkalı indirim! Bu şartı sağlayanlara yüzde 50 indirim yapılacak! O detaya dikkat

TOGG ve Tesla Y modellerinin Türkiye pazarına girişi sonrası, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için müjdeli bir haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir karar ile araç hasarının giderilmesi ve tazminat ödemesine yönelik indirim uygulanacağı açıklandı. Söz konusu karar, prim ödemesine yönelik indirim imkanını hasarsızlık indirimi altında resmen kabul etti.
TOGG ve Tesla gibi elektrikli araçlara yönelik bu yeni karar, elektrikli araç sahibi olmayı düşünenlere bir fırsat sunuyor. Artık araç hasarları ve tazminat ödemeleri için indirimli prim ödemeleri yapılacak. Bu da elektrikli araç sahipleri için önemli bir avantaj sağlayacak.
Yayınlanan karar, elektrikli araç sahiplerine hasar ve tazminat ödemelerinde indirim sağlayarak, elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu sayede, çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
ZORUNLU TARFİK SİGORTASI PRİMLERİNDE %10'LUK İNDİRİM
Yeni bir kampanya duyurusu yapıldı! Elektrikli araç sahipleri, orijinal kalitedeki parçaları yeniden kullanarak %20'lik ek bir indirim kazanabilirler. Ayrıca, elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortası primlerinde %10'luk bir indirim de yapıldı. Bu karar, hasarsızlık veya hasar durumlarına göre prim oranlarında da değişikliklere neden oldu. Yeni bir kararname ile resmi olarak duyurulan habere göre, hasarsızlık indirimi oranı artık %50'ye kadar çıkarılmıştır. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, zorunlu trafik sigortaları için yapılan hasar ödemelerinde %94.7 artış yaşanmıştır. Bu rakam son üç ay içinde %89 artarak 9.4 milyar TL'ye yükselmiştir.
Hasar ödemesinin oranlarına dikkat eden vatandaşlar, kasko sigortasıyla ilgili verileri incelediler. Yıllık artış oranı %91.1'e ulaştı ve bu rakamsal olarak 18.1 milyar TL'ye denk geldi. Ekim ve Aralık aylarında ise %66'lık bir artış yaşandı.