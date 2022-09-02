Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Elektrikli araç kullanım kolaylığı ve özellikleri bakımından son yılların tercih nedeni olurken ilginin de gün geçtikçe artış göstermesi üzerine internet üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, elektrikli araç aküsüne dair detaylar...
Elektrikli araba akülerinin ömrü ne kadar?Elektrik ile çalışan araçların ortalama akü ömrü 10 - 20 yıl arasında değişmektedir. Bu süre aracın kullanım durumu, sıcaklığı, hızlı şarj gibi faktörler üzerinde değişir. Elektrikli araçlarda kullanılan aküler, kullanım ömürlerini zamanla kaybetmektedir. Akülerin ne kadar ömre sahip olacağını belirlemek ise tamamen kullanıcının belirleyeceği bir durumdur.
Elektrikli araba akülerini ömrü nasıl uzar?
-Elektrik ile çalışan arabaların çok soğuk ya da çok sıcak havalarda bırakılmaması gerekir. -Aracın aküsünü doldurmak için %20-%80 arasında olması gerekir ve ısının arabaya zarar vermemesi adına önlemler alınır. -Arabanın aküsünün tamamen boşaltılmadan şarj edilmesine dikkat edilir. -Elektrikli arabaların akü ömründe ortalama kapasite kaybı 51,5 – %2,5 arasında değişmektedir.