TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 20:39

Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Son dönemlerin popülerliği devam eden araç tiplerinden olan elektrikli arabalar hakkında meraklar gün geçtikçe değişmektedir. Özellikle elektrikli araçların aküsünün ömrünün ne kadar olduğu sıklıkla araştırılırken ömrünün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Elektrikli araba akülerine dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır

TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 20:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler


Elektrikli araç kullanım kolaylığı ve özellikleri bakımından son yılların tercih nedeni olurken ilginin de gün geçtikçe artış göstermesi üzerine internet üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, elektrikli araç aküsüne dair detaylar...

Elektrikli araba akülerinin ömrü ne kadar?

Elektrik ile çalışan araçların ortalama akü ömrü 10 - 20 yıl arasında değişmektedir. Bu süre aracın kullanım durumu, sıcaklığı, hızlı şarj gibi faktörler üzerinde değişir. Elektrikli araçlarda kullanılan aküler, kullanım ömürlerini zamanla kaybetmektedir. Akülerin ne kadar ömre sahip olacağını belirlemek ise tamamen kullanıcının belirleyeceği bir durumdur.

Elektrikli araba akülerini ömrü nasıl uzar?



-Elektrik ile çalışan arabaların çok soğuk ya da çok sıcak havalarda bırakılmaması gerekir.

-Aracın aküsünü doldurmak için %20-%80 arasında olması gerekir ve ısının arabaya zarar vermemesi adına önlemler alınır.

-Arabanın aküsünün tamamen boşaltılmadan şarj edilmesine dikkat edilir.

-Elektrikli arabaların akü ömründe ortalama kapasite kaybı 51,5 – %2,5 arasında değişmektedir.

Elektrikli araba

Elektrikli araçlarda batarya değişimi

Elektrikli araçlarda batarya durumu arabanın marka ve modeline göre farklılık göstermektedir. Üst düzey elektrikli araçlarda batarya değişim ücretleri 13 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişmektedir.

Elektrikli arabaların aküleri çevre kirletiyor mu?

Son dönemlerde popülerliği devam eden elektrikli araçların çevreyi kirletip kirletemediği merak konusu olurken bu soruya cevap aranmaktadır. Aracın teknik yapılarına bakıldığında egzoz emisyonu gerçekleşmemektedir. İçten yanmalı özelliği ile elektrikli araçlar çevrenin temiz tutulmasında önemli rol oynamaktadır. Elektrikli araçları kullandığı elektriğin bir kısmı fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Fakat araçların bataryalarının çevreyi kirletmediği gibi bir durum söz konusu değildir.  

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
iPhone telefonların hırsızlık olayında hayat kurtaran özelliği!
iPhone telefonların hırsızlık olayında hayat kurtaran özelliği!
Akıllı telefonlarına ekran koruyucu kullananlara önemli uyarı!
Akıllı telefonlarına ekran koruyucu kullananlara önemli uyarı!
Bakan Varank: '2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı, bugün 94 teknopark var'
Bakan Varank: '2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı, bugün 94 teknopark var'
Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!
Twitter'da başlatılan tek kelime akımına siyasi isimler de katıldı!
Teknofest’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu ödüllendirildi
Teknofest’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu ödüllendirildi
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...