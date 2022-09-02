Elektrikli araç akü fiyatları ne kadar? Elektrikli araç akü ömrü ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler







Elektrikli araba akülerinin ömrü ne kadar?

Elektrikli araba akülerini ömrü nasıl uzar?







Elektrikli araçlarda batarya değişimi

Elektrikli arabaların aküleri çevre kirletiyor mu?

Elektrikli araç kullanım kolaylığı ve özellikleri bakımından son yılların tercih nedeni olurken ilginin de gün geçtikçe artış göstermesi üzerine internet üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, elektrikli araç aküsüne dair detaylar...Elektrik ile çalışan araçların ortalama akü ömrü 10 - 20 yıl arasında değişmektedir. Bu süre aracın kullanım durumu, sıcaklığı, hızlı şarj gibi faktörler üzerinde değişir. Elektrikli araçlarda kullanılan aküler, kullanım ömürlerini zamanla kaybetmektedir. Akülerin ne kadar ömre sahip olacağını belirlemek ise tamamen kullanıcının belirleyeceği bir durumdur.-Elektrik ile çalışan arabaların çok soğuk ya da çok sıcak havalarda bırakılmaması gerekir. -Aracın aküsünü doldurmak için %20-%80 arasında olması gerekir ve ısının arabaya zarar vermemesi adına önlemler alınır. -Arabanın aküsünün tamamen boşaltılmadan şarj edilmesine dikkat edilir. -Elektrikli arabaların akü ömründe ortalama kapasite kaybı 51,5 – %2,5 arasında değişmektedir.Elektrikli araçlarda batarya durumu arabanın marka ve modeline göre farklılık göstermektedir. Üst düzey elektrikli araçlarda batarya değişim ücretleri 13 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişmektedir.Son dönemlerde popülerliği devam eden elektrikli araçların çevreyi kirletip kirletemediği merak konusu olurken bu soruya cevap aranmaktadır. Aracın teknik yapılarına bakıldığında egzoz emisyonu gerçekleşmemektedir. İçten yanmalı özelliği ile elektrikli araçlar çevrenin temiz tutulmasında önemli rol oynamaktadır. Elektrikli araçları kullandığı elektriğin bir kısmı fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Fakat araçların bataryalarının çevreyi kirletmediği gibi bir durum söz konusu değildir.