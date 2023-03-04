Elektrikli araç vergilerine TOGG ayarı: ÖTV'de matrah limitlerine güncelleme yapıldı!













TOGG ORTALAMA FİYATI AÇIKLIĞA KAVUŞUYOR

TOGG'un piyasaya satışa çıkmasına az bir zaman kala iki vergi hamlesi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ve dün Resmi Gazete'de açıklanan iki ayrı karara göre, elektrikli araç modellerinin hangi ÖTV segmentine gireceğini belirleyen vergi matrahı (gümrüksüz fiyat) yükseltilirken Çin'den getirtilen bazı modeller için uygulamaya alınan ek gümrük vergisi yüzde 40'a çıkarıldı.Vergi matrahının yeni limitlerine göre, kapasitesi 160 kW'ı ve vergi öncesi fiyatları 1 milyon 250 bin TL'yi geçmeyen elektrikli araçlar yüzde 10'luk ÖTV dilimin içine girecekler. Fiyatı 1 milyon 250 bin TL'yi geçen araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulaması gerçekleştirilecek. Motor gücü 160kW'ı geçmiş olan ve bedeli 1 milyon 350 bin TL'yi geçmeyen elektrikli araçlardan ise yüzde 50, bu seviyeyi geçen araçlardan da yüzde 602 ÖTV alınacaktır.Piyasda satış fiyatların önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen Togg'un yüzde 40'lık vergi diliminin yerine yüzde 10'luk vergi dilimine düşeceği tahmin edildiği belirtildi. Yani Togg'un tabanının 1 milyon 250 bin lirayı geçmemesi bekleniyor. yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince ortalama fiyat 1 milyon 500 bin TL civarında olacak. Bu yönetmelikle çevreye duyarlı araçlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.