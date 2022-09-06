Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturup ayaklarını sallayarak yolculuk yapması hareket halindeki diğer yolcular tarafından görüntülendi. Bir süre mobil cihaz kamerasına kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturarak ayaklarını sallayan kişinin canını hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkarması ve elektrikli motosiklet sürücüsü bir müddet sonra normal oturarak yoluna devam ettiği yer almakta.