Elektrikli otomobil almak isteyenlere müjde! ÖTV ayarı yapıldı: Aylar sonra ilk kez oldu!







MOTOR GÜÇLERİ DİKKATE ALINIYOR











Yollara çıkmak üzere olan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'u yakından ilgilendiren elektrikli araç fiyatlarına ilişkin dün iki önemli karar alındı. İlk karar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahının güncellenmesi olurken, ikincisi Çin'den ithal edilen elektrikli araçlardaki gümrük vergisi oranının %50'ye çıkarılması oldu. Bu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar için %40 ek vergiye artık %10 gümrük vergisinin ekleneceği anlamına geliyor. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dün Resmi Gazete'de yayımlandı.Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah güncellemesi ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 1 milyon 250 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Ancak aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 1 milyon 250 bin lirayı aşan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bu değişiklikler ile birlikte, Türkiye'de elektrikli araçların fiyatlarına yansıyacak vergi oranları da değişti.Diğer taraftan, Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobillere getirilen gümrük vergisi oranının yüzde 50'ye çıkarılması da elektrikli araç fiyatlarını etkileyecek bir diğer önemli karar oldu. Artık Çin'den gelecek elektrikli otomobillere yüzde 10 gümrük vergisi üzerine yüzde 40 ek vergi de alınacak. Bu kararın, Türkiye'deki otomobil üreticilerinin rekabet koşullarını da değiştirmesi bekleniyor.Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye'deki elektrikli araç pazarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle, Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG'un piyasaya çıkması ile birlikte rekabet koşulları daha da sıkılaşacak gibi görünüyor. Yapılan düzenleme ile birlikte, matrah değeri 120 bin lirayı geçmeyen ve motor gücü 50 KW'ın altında olan araçlar için ÖTV oranı %45'ten %40'a düşürüldü. Ayrıca, matrah değeri 300 bin lirayı geçmeyen ve motor gücü 160 KW'ın altında olan elektrikli araçlarda da ÖTV oranı %0'a indirildi. Bu düzenleme ile birlikte, elektrikli araçlar için ÖTV oranları önemli ölçüde düşürülmüş oldu. Düzenleme, elektrikli araçların yaygınlaşmasını teşvik etmeyi ve çevre dostu araçların kullanımını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, düzenleme ile birlikte Türkiye'de üretilmesi planlanan yerli otomobil TOGG'un da vergi oranlarının düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, otomobil fiyatlarında değişiklikler olması bekleniyor. Elektrikli otomobillerin fiyatları düşerken, benzinli ve dizel araçların fiyatları artabilir. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, düzenlemenin ardından yaptığı açıklamada, "Düzenlemenin Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırması, çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmesi önemli bir adım. Ancak, bu düzenlemenin uygulamada nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.