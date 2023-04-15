Elektronik ihtiyacı olanlar A101'e koşacak! Yüzlerce üründe indirim başladı







A101 AKTÜEL ÜRÜNLER







Raf fiyatları günden güne artış göstermeye devam ediyor. Vatandaşın cebini zorlayan fiyatlar sebebiyle zincir marketlerin büyük kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki A101 bu hafta hangi ürünlerde indirim var? Aktüel ürünler hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.A101 market her hafta birçok farklı kategoride ürünü müşterilerine indirimli fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda birçok elektronik ürün de bulunuyor! İşte bu hafta satışa çıkan aktüel ürünler ve fiyatları;-Simfer marka mikrodalga fırın 1.899 TL -TCL marka LED televizyon 11 bin 329 TL -Lenovo marka notebook 6 bin 799 TL -Xiaomi marka masaüstü monitör 3 bin 599 TL -Xiaomi marka akıllı saat 2 bin 599 TL -Xiaomi marka akıllı telefon 5 bin 799 TL -Xbox oyun hediyeli oyun konsolu 9 bin 299 TL -Xiaomi marka bleutooth kulaklık 795 TL -Microsoft marka kablosuz mouse 189 TL -Xiaomi marka airfryer 3 bin 849 TL -Russel Hobbs marka filtre kahve makinesi 899 TL -Homend marka çay makinesi 899 TL -Xiaomi marka saç kurutma makinesi 749 TL -Fakir marka blender seti 699 TL -Techwood marka mutfak tartısı 109 TL -Fakir marka saç kesme makinesi 499 TL -Xiaomi marka hava temizleyici 3 bin 129 TL -Viomi marka dikey süpürge 5 bin 699 TL -King marka saç maşası 499 TL -Enchen marka traş makinesi 249 TL -WMF marka 4 parça tencere seti 3 bin 599 TL -Keramika kahvaltı takımı 499 TL -Korkmaz marka çaydanlık takımı 659 TL -Korkmaz marka çaydanlık 549 TL -Aksu marka kek kalıbı 79.95 TL -Tefal marka 3'lü set 1.999 TL -Casteroll marka kek sunum stadı 129 TL -Adidas marka çocuk ayakkabı çeşitleri 599 TL -Adidas marka genç spor ayakkabı 729 TL -Adidad marka erkek ayakkabı 1099 TL -Skechers marka kadın ayakkabı 899 TL -Skechers marka erkek ayakkabı 1099 TL -Samsonite marka orta boy valiz 3 bin 699 TL -Samsonite marka kabin boy valiz 3 bin 299 TL -Tiamob Ladesme gardırop 3 bin 499 TL -Tiamob marka gardırop 2 bin 199 TL -Evdeno marka mutfak masası takımı 2 bin 99 TL -Tiamob televizyon ünitesi 649 TL -Modalife çalışma masası 1099 TL -Tiamob marka banyo dolabı 599 TL -Tiamob marka kitaplık 499 TL -Tiamob marka çalışma masası 499 TL