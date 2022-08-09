Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!













Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar tartıştı.

2022-2023 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta maçında taraftarlarını hüsrana uğrattı. Büyük beklentilerle çıktığı Ümraniyespor karşısında beraberlikle maç noktalayan Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı.Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı">Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'inin 2022-2023 sezon ilk hafta maçlarında kaşrı karşıya gedli. Ülker Stadı'nda oynana karşılaşmada sarı-lacivertli takım 2 kez öne geçtiği maçta bir anda 3-2 geriye düştü. Jorge Jesus'un ekibi, uzatma dakikalarında Mergim Berisha'nın golü ile maçı 3-3'e getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.Maçın bitmesinin ardından sarı-lacivertli takım soyunma odasına giderken taraftarlarından büyük tepki aldı. Tepkilerin odağında ise en çok Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu. Taraftarların kendisini eleştirmesine dayanamayan Ali koç, bir ara taraftarlarla tartışmaya girdi.Maçın bitimi sonrası meydana gelen bu tatsız olay bazı taraftarların cep telefonlarına kaydedildi.