SPOR
09 Ağustos 2022 - 11:54

Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!

Süper Lig'in ilk hafta maçlarında Ümraniyespor ile karşılaşan ve 3-3'lük skor ile sahadan ayrılan Fenerbahçe, taraftarlarının tepkisini topladı. Tepkilerin odağında Ali Koç olurken, eleştirilere dayanamayan Koç taraftarlarla tartışmaya girdi.

SPOR
09 Ağustos 2022 - 11:54
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Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!


2022-2023 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta maçında taraftarlarını hüsrana uğrattı. Büyük beklentilerle çıktığı Ümraniyespor karşısında beraberlikle maç noktalayan Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

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Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'inin 2022-2023 sezon ilk hafta maçlarında kaşrı karşıya gedli. Ülker Stadı'nda oynana karşılaşmada sarı-lacivertli takım 2 kez öne geçtiği maçta bir anda 3-2 geriye düştü. Jorge Jesus'un ekibi, uzatma dakikalarında Mergim Berisha'nın golü ile maçı 3-3'e getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar tartıştı.

Maçın bitmesinin ardından sarı-lacivertli takım soyunma odasına giderken taraftarlarından büyük tepki aldı. Tepkilerin odağında ise en çok Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu. Taraftarların kendisini eleştirmesine dayanamayan Ali koç, bir ara taraftarlarla tartışmaya girdi.

Eleştirilere dayanamayan Ali Koç ile taraftarlarla tartıştı!

Maçın bitimi sonrası meydana gelen bu tatsız olay bazı taraftarların cep telefonlarına kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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