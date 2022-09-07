YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:54

Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

Kayseri'de bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 10:54
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Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü


Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi. Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu.



Neye uğradığını şaşırıp kalan adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, bundan sonra yürüyerek uzaklaştı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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