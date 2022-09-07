Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü













Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi. Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu.Neye uğradığını şaşırıp kalan adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, bundan sonra yürüyerek uzaklaştı.