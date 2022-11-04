Elif Alara Çetinel kimdir, neden hayatını kaybetti? Elif Alara Çetinel'in acı ölümü

ACI HABERİ MELEK BAYKAL VERDİ!

NUSRET ÇETİNEL KİM?

Tomris Çetinel ile Nusret Çetinel'in 40 yaşında olan kızı Elif Alara Çetinel 26 Ekim tarihinde beyin kanaması geçirmişti. Çetinel'in acı haberini bugün Melek Baykal yaptığı paylaşımla duyurdu.Melek Baykal, sosyal medya hesabından Tomris Çetinel ile kızının fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun"1952 Ankara doğumlu olan Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çetinel, tüm hayatını devlet ve özel tiyatrolara adamıştır. Çekimleri Ankara'da yapılan Bizim Evin Halleri isimli diziyle ekranlara gelen Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirme yapmıştır. Uzun yıllar kanser tedavisi gören Nusret Çetinel 2021 yılı Eylül'de hayatını kaybetmiştir.