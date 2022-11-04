Tomris Çetinel ile Nusret Çetinel'in 40 yaşında olan kızı Elif Alara Çetinel 26 Ekim tarihinde beyin kanaması geçirmişti. Çetinel'in acı haberini bugün Melek Baykal yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kim Kimdir
04 Kasım 2022 - 21:02
Elif Alara Çetinel kimdir, neden hayatını kaybetti? Elif Alara Çetinel'in acı ölümü
Usta oyuncu Tomris Çetinel'in kızı Elif Alara Çetinel'in ani ölümü herkesi yasa boğdu. Peki, Elif Alara Çetinel neden öldü, ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...
Kim Kimdir
04 Kasım 2022 - 21:02
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