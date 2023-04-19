YAŞAM
19 Nisan 2023 - 22:45

Elinde 1 TL'si olan hemen buzluğa koysun! Gördüklerinize inanamayacaksınız

Buzdolabına 1 TL koymanın mucizevi bir etkisi ortaya çıktı. Buzluğa konulduğunda 1 TL'den daha büyük bir olayı gerçekleştiriyor.

YAŞAM
19 Nisan 2023 - 22:45
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Elinde 1 TL'si olan hemen buzluğa koysun! Gördüklerinize inanamayacaksınız
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Birçok insanın farkında olmadığı bir gerçek var: Buzdolabının dondurucu kısmına 1 TL koymak, yiyeceklerinizin bozulmasını engelleyebilir ve hayatınızı kurtarabilir! İşte ayrıntılar...

Uzun süre evden uzak kaldığınızda ya da elektrik kesintisi gibi bir durumda, buzdolabınızdaki yiyeceklerin bozulması can sıkıcı bir sorun haline gelebilir. Ancak 1 TL'lik bir bozuk para, buzdolabınızın dondurucu kısmındaki sıcaklığı düşük tutarak yiyeceklerinizin daha fazla zaman dayanmasını sağlayabilir. Bu basit ancak etkili yöntem, çok sayıda kişi tarafından denenmiş ve sonuçlarına inanamamışlardır.

BU YÖNTEM NASIL UYGULANMALI?

PARA



Bu yöntem son derece basit bir şekilde uygulanabilir. Plastik bir bardağa su doldurun ve dondurucuda dondurun. Dondurulmuş suyun üzerine 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL bozuk para koyun. Uzun bir seyahate çıktığınızda veya evde elektrik kesintisi yaşandığında, paraların suyun üzerinde durup durmadığını kontrol edin. Eğer paraların suyun dibine çöktüğünü görürseniz, buzdolabının veya dondurucunun bozulduğu anlamına gelebilir. Bu durumda dondurucudaki yiyeceklerin bozulma riski yüksektir. Bozulmuş yiyecekleri tüketmek, besin zehirlenmelerine kapı aralayabilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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