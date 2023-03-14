Elinde 3-5 kuruş olan hemen yapsın! İslam Memiş açık çek verdi: Alan kazanır!







GÜMÜŞ GETİRİSİ ALDI BAŞINI GİTTİ







BU SENE GÜMÜŞÜN YILI

İslam Memiş, altın ve dolar üzerinde yaptığı yorumlarıyla dikkat çekerken bu defa gümüş üzerinde yatırımcıları uyardı. Yatırımcılara risklerini dağıtmaları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Memiş, 2023 yılının diğer senelere göre daha belirsiz olacağını açıkladı. Yatırımı sadece altına yapmak yerine gümüşe yönelmeleri için varlık dağıtımının altını çizdi.Geçtiğimiz sene gram altının yüzde 43 kazanmasıyla gümüşün gramının ise yüzde 45 oranında kazandığı açıklandı. Gümüşün bu yıl altından daha fazla getirisi olacağına inanan Memiş, gram altında yaşanan pişmanlıkların önüne geçebilmek adına gümüşe yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.Gümüş fiziksel olarak önemli bir maden olduğu söylenirken sağlık ve bilişim sektörlerinden kullanıldığı açıklandı. Bununla beraber vatandaşların bankalarda altın hesabı açtığı gibi gümüş hesabı açabileceğini söyleyen İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanına da gümüşle ilgili çalışmalarını belirtirken gümüşün önümüzdeki dönemde daha fazla değer kazanacağına inancının olduğunu söyledi. ş2023 yılının gümüş yılı olduğunu her fırsatta söyleyen uzman isim İslam Memiş, ons gümüşü 26,32 ve 40 dolar arasında hareketliliğini söylerken gram gümüşün ise 20 lira seviyelerine ulaşacağı bilgisini verdi. 16 lira seviyesini kırılmasıyla yıllık bazda yukarı yönlü hareketliliğini sürdürülebileceği bilgisi verildi.