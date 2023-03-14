EKONOMİ
14 Mart 2023 - 08:30

Elinde 3-5 kuruş olan hemen yapsın! İslam Memiş açık çek verdi: Alan kazanır!

Yatırımcılara İslam Memiş tarafından uyarılar yapılmaya devam ederken Türkiye'nin en tanınmış ekonomistlerinden olan Memiş, resmen o tarihi verdi. 2023 yılını gümüş yılı olarak ilan eden uzman isim her şeyi açıkladı.

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 08:30
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Elinde 3-5 kuruş olan hemen yapsın! İslam Memiş açık çek verdi: Alan kazanır!


İslam Memiş, altın ve dolar üzerinde yaptığı yorumlarıyla dikkat çekerken bu defa gümüş üzerinde yatırımcıları uyardı. Yatırımcılara risklerini dağıtmaları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Memiş, 2023 yılının diğer senelere göre daha belirsiz olacağını açıkladı. Yatırımı sadece altına yapmak yerine gümüşe yönelmeleri için varlık dağıtımının altını çizdi.

GÜMÜŞ GETİRİSİ ALDI BAŞINI GİTTİ

Geçtiğimiz sene gram altının yüzde 43 kazanmasıyla gümüşün gramının ise yüzde 45 oranında kazandığı açıklandı. Gümüşün bu yıl altından daha fazla getirisi olacağına inanan Memiş, gram altında yaşanan pişmanlıkların önüne geçebilmek adına gümüşe yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Gümüş fiziksel olarak önemli bir maden olduğu söylenirken sağlık ve bilişim sektörlerinden kullanıldığı açıklandı. Bununla beraber vatandaşların bankalarda altın hesabı açtığı gibi gümüş hesabı açabileceğini söyleyen İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanına da gümüşle ilgili çalışmalarını belirtirken gümüşün önümüzdeki dönemde daha fazla değer kazanacağına inancının olduğunu söyledi.

şgümüş yatırımı

BU SENE GÜMÜŞÜN YILI

2023 yılının gümüş yılı olduğunu her fırsatta söyleyen uzman isim İslam Memiş, ons gümüşü 26,32 ve 40 dolar arasında hareketliliğini söylerken gram gümüşün ise 20 lira seviyelerine ulaşacağı bilgisini verdi. 16 lira seviyesini kırılmasıyla yıllık bazda yukarı yönlü hareketliliğini sürdürülebileceği bilgisi verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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