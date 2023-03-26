Elinde altın olan artık zengin olacak! İslam Memiş beklenen duyuruyu yaptı: Altın borcu olan o tarihten önce hemen kapatsın!













GRAM ALTIN DAHA DA ARTIŞ GÖSTERECEK!

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN HAKKINDA YORUM

Gram altın yine rekor kırdı. Gram altında ki varyasyonları hala herkes için ilginç olmaya devam ediyor. Sürekli artış görülen gram altında son durum merak konusu oldu. Gram altın almak veya altın ile kendi yatırımını yapmak isteyenler için bu önemli bir bilgidir. Bir finansal analist o kişilere konuştu. Gram altına dikkat etmekte fayda var gibi görünüyor.Para piyasası ve altın uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatının bir anda rekor seviyeye yükselmesi üzerine yorum yaptı. Memiş, gram altın getirisinin 1.234 lira olduğunu, daha da artacağını söyledi. Merkez Bankası yaptığı tahminler sonucunda gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan %4,75-5'e yükseltti. Öte yandan, Fed'in karar metni bu yıl bir faiz artırımının daha geleceğinin sinyalini çok önceden vermişti. Altın piyasası, Fed'in kararı ve açıklamasının ardından bunu kazanımlar şeklinde yansıttı. Altının onsu gün içinde 1.994 dolarda zirve yaparken, 24 Mart 2023 itibarıyla 1.986,88 dolarda kalmaya devam ediyor. İslam Memiş, bu kazanımları Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararına bağlayarak, altının yükselmeye devam edeceğini ve rekor kırmaya devam edeceğini söyledi.Altınla ilgili yorumlarıyla tanınan döviz ve piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının rekor kırması sonrası bir yorum daha yaptı. Memiş, bunun Fed'in faiz politikasının bir sonucu olduğunu vurgularken, faiz artırımlarının devam edeceğini de söyledi. Nitekim gram altın fiyatlarının hız kesmeden 1.234 TL'ye, önce 1.450 TL'ye, ardından 1.550 TL'ye yükseldiğini gördüğünü söyledi. Bu anlamda gram altına yatırım yapmanın aşağıdaki koşullarda mantıklı olduğu gözlemlenmiştir. Ancak İslam Memiş, bu yorumun ardından yatırımcılara herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğini de vurguladı.