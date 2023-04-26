Elinde altın olanlar dikkat! Bu tuzağa düşen parasını kaybeder: İslam Memiş uyardı







Gram altın için üç farklı fiyat... Yatırımcı alış-satış farkıyla karşı karşıya







Altın fiyatları, 1.450-1.550 TL'ye ulaşacak

Ünlü ekonomist ve altın uzmanı İslam Memiş, elinde altın tutan yatırımcıları büyük bir tuzağın beklediğini belirterek sert bir uyarıda bulundu. Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı son yorumlarda, sürekli yükselen takipsiz, gram altın fiyatlarına dikkat çekti ve uyardı. Gram altın geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı arifesinde Kapalıçarşı'da 1.371 TL ile rekor seviyeye ulaştı. Bu sadece 4,5 ayda gram başına 257 TL'lik şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor. Ancak Memiş, bu artışların spekülasyon ve sağlıksız, tuzak fiyatlandırmanın bir sonucu olduğu uyarısında bulundu.Yurtiçi piyasalarda üç fiyatlama borsası var; ekran fiyatı (Merkez Bankası tarafından belirleniyor), banka fiyatı (bankalar tarafından belirleniyor) ve serbest piyasa fiyatı (talebe göre belirleniyor). Benzer şekilde gram altının da üç fiyatlandırma oranı var ve bu durum yatırımcılar için kafa karışıklığı ve belirsizlik yaratıyor. Memiş, bu hafta bayram öncesinde bankalarda ve Kapalıçarşı'da alışılmışın dışında büyük bir alış-satış farkı yaşandığına dikkat çekti. Uzman, bu durumu bayram haftası ile seçim sürecinin çakışmasına, seçimler öncesinde piyasalarda ve sosyal medyada çok fazla spekülasyon yapılmasına bağladı.Elinde altın tutan yatırımcılar, yıl içinde 1.450-1.550 TL gibi yeni rekor seviyeler görüleceğinden satış için acele etmemeli. Öte yandan henüz altına yatırım yapmamış olanlar ise piyasaların normalleşmesini beklemeli ve daha düşük seviyelerden alım fırsatı bulmalı. Sonuç olarak Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların tuzak bir fiyatlama stratejisi olması nedeniyle yatırımcılara uzun vadeli yatırımcı olmalarını ve fiyattan ziyade miktara odaklanmalarını tavsiye ediyor.