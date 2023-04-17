Elinde altını olanlar aman dikkat! O tarihi bekleyin: 1 gram 2000 TL olacak







ALTINDA O TARİHE DİKKAT!







Altın piyasasında yeni tahminler geldi. Altın yatırımcılarının sabretmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Altında yeni rakam belirlendi. Altında beklenen rakam nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Altında çıkışların gerçekleşeceği belirtildi. Altını olan kişiler ve yatırımcıların sabretmesi gerektiği açıklandı. Piyasada şu an yaşanan ufak artışların üzerine beklenilmedik bir şekilde artış yaşanacağı belirtildi. Bunu ekonomik ve siyasi nedenler tetiklemiş olacaktır.ABD dolarında yaşanan değer kaybı ONS altının daha da değerlenmesini sağlamıştır. Altın piyasasında ise artışlar yaşanmaya devam etmektedir. Gram altının fiyatı 1360 TL olmuştur. 2023 yılının başında 1100 TL olan gram altında gözle görülür artış gözlemlenmiştir. Uzmanlar altın fiyatlarında daha da artış yaşanacağı beklentisi içerisinde olduğunu dile getirdi. Finans uzmanı İslam Memiş, %5 artış yaşandığını ve bunda ABD enflasyonun da etkili olduğunu açıklamıştır. Altın yatırımcları için ise ONS altının yazın 2300 dolar civarında beklendiğini ve kısa sürede gram altının 1300-1400 TL olacağını da belirtti. Bu fiyatların üzerinde de görülebileceği tahmininde bulundu. Gram altının fiyatı 15 Nisan Cumartesi 2023 tarihinde Alış tutarı: 1.313 TL Satış tutarı: 1.360 TL civarındadır. Çeyrek altının fiyat bandı Alış ücreti: 2128,76 TL Satış ücreti: 2.230 TL civarında seyretmektedir. Yarım altının güncel fiyatı: Alış tutarı: 4.245,66 TL Satış tutarı: 4.460 TL'dir. Ata altının fiyatı ise şu şekildedir: Alış: 8.785,41 TL Satış: 9.070 TL olarak satılmaktadır. 22 ayar bilezik Alış miktarı: 1.203,80 TL Satış miktarı: 1.310 TL olarak satıştadır.