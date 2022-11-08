EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 13:17

Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak

Son haftada altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında altının uzmanından yeni açıklama geldi. Altın fiyatları o tarihte zirveye ulaşacak.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 13:17
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Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak


Yatırımcıların gözü altın fiyatlarındaki son gelişmelerde. Önceki hafta altın fiyatları için kritik olan iki süreç atlatıldı. İlk olarak Fed’in faiz kararı, peşinden gelen TÜİK enflasyon rakamları derken altın fiyatları inişli çıkışlı bir tablo çizdi. Yeni hafta başlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir yorum geldi.

Altın fiyatları yükselişte

ABD Merkez Bankası Fed’den gelen faiz kararı sonrasında altın fiyatları bir anda fırlamış ancak ardından eski seviyesinin altına gerilemişti. Bu durum anlık olarak altın fiyatlarının seyrini değiştirse de kalıcı olmadı. FED’in faizi 75 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılıyordu. Kararın da beklentilerde seyretmesi nedeniyle altın ve dolar fiyatlamalarında belirgin bir fark yaşanmadı.



Perşembe günü TÜİK’in enflasyon rakamını açıklamasıyla ekim ayı enflasyon oranı belli oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 85,45 çıkması üzerine altın yine kısa süreli bir yükseliş yaşadı. Ancak altın fiyatları Cuma gününe kadar yeniden 1000 TL’nin üzerine çıkarak yerini korudu.

Altında yeni rekor!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcıları için önemli açıklamalarda bulundu. Emtia fiyatlarının haftayı yükselişle kapattığını ancak bunun beklediği yükselişler değil tepki yükselişleri olduğunu ifade etti. Altın fiyatlarında asıl yükselişin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleşeceğinin altını çizerek, yatırımcıları uyardı.

Altın

Gram altında 1.038 lira seviyesinin kırılması ardından bir sonraki seviyenin 1.060 lira olduğunu ve altın fiyatlarında yeni rekorlar görmeyi beklediklerini ifade etti. İslam Memiş, bir önceki açıklamasında Kasım ayı itibarıyla altın fiyatlarında yükselişlerin başlayacağı ve yıl sonunda daha önce hiç görülmemiş seviyelerin görüleceğini tahmin etmişti. Öte yandan uzman ismin yıl sonunda gram altının 1.450 TL’ye yükseleceği yönündeki tahmini de bulunuyor.

Gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar?

Gram altın gün içinde 1000 TL seviyesinin altına inerek önceki günü 995 TL’den kapattı. Ons altın 1.674 dolar üzerinden fiyatlanıyor.

Çeyrek altın 1.648 TL, yarım altın 3 bin 294 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 567 TL , reşat altını 6 bin 599 TL, gram altın ise 993 TL’den satılıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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