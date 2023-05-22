Elinde, banka hesabında TL'si olanlar dikkat! Oran yüzde 40'a dayandı: Bunu yapan parasını katlayacak

Elinde Türk lirası olanlar için dikkat çekici bir gelişme! Türk Lirası mevduat faiz oranları aylık bazda yüzde 38'e, 3 aylık vadede ise yüzde 39,5'e kadar yükseldi. Ayrıca, ihtiyaç kredisi faiz oranları da yüzde 34'ü aşmış durumda. Toplamda 2,3 trilyon liraya ulaşan kredi Kurulu Mevduatı (KKM) büyüklüğü, döviz ve TL mevduatının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise sıkça tartışılan 'KKM'nin Hazine üzerindeki yükü' konusuna net bir yanıt verdi. Nebati, "Önümüzdeki dönemde bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir" açıklamasını yaptı. Bu şekilde, mevduat faizlerindeki yükselişin bütçe üzerinde olumsuz etkilerinin beklenmediği ifade edildi.
Son dönemde Türk Lirası mevduat faiz oranları yükseliş gösterdi. 3 aya kadar vadeli TL mevduatlar için azami faiz oranı yüzde 39,5'e çıktı, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda ise yüzde 38 düzeyinde bulunuyor. 3 aya kadar vadeli TL mevduatların ortalama faiz oranı 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47'ye yükseldi. Bu yükseliş, Merkez Bankası'nın ek dönüşüm hedefi getirmesinin etkisiyle piyasa faizlerinin artmasından kaynaklanıyor.
İhtiyaç kredisi faiz oranları son iki ayda yüzde 34'ü aşarak hızla yükseldi. Tüketici kredilerinde ise faiz oranı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi ise yüzde 8,5 düzeyinde yer alıyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına olan talep vatandaşlar arasında rekor seviyelere ulaştı. KKM büyüklüğü toplamda 2,3 trilyon liraya kadar yükselerek döviz ve TL mevduatının önemli bir bölümünü oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKM uygulamasının döviz kurlarında istikrar sağladığını belirtti. KKM'nin bütçeye olan maliyeti ise 95,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla birlikte gelecekte bütçe üzerinde önemli bir maliyet beklenmiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili açıklamasında, KKDF'nin (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) Hazine üzerindeki yükünün bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturmasının beklentiler dahilinde olmadığını belirtmiştir. Bu açıklamayla birlikte, mevduat faizlerindeki yükselişin bütçe üzerinde olumsuz etkilerinin beklenmediği vurgulanmıştır. Son dönemde Türk lirası cinsinden mevduat faiz oranlarında artışlar gözlenmektedir. Örneğin, 3 aya kadar vadeli TL mevduatların azami faiz oranı yüzde 39,5'e yükselmiştir. Ancak Bakan Nebati, bu yükselişin bütçe üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, ihtiyaç kredisi ve tüketici kredilerinde de faiz oranlarında artışlar yaşanmıştır. İhtiyaç kredisi faiz oranları son iki ay içinde yüzde 34'ü aşmış, tüketici kredilerinde ise faiz oranı yüzde 30 seviyesine ulaşmıştır. Piyasa faizlerindeki yükselişte, Merkez Bankası'nın getirdiği ek dönüşüm hedefinin etkili olduğu belirtilmektedir. Bu değişiklikle, Merkez Bankası 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi döviz hesaplarından TL'ye ek yüzde 10'luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara, eksik kalan tutar kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirmiştir. Bu gelişmelerin bütçe üzerindeki etkileri hakkında Bakan Nebati, olumsuz bir beklentinin olmadığını ifade etmiştir.
Son dönemde Türk Lirası mevduat faiz oranları yükseliş gösterdi. 3 aya kadar vadeli TL mevduatlar için azami faiz oranı yüzde 39,5'e çıktı, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda ise yüzde 38 düzeyinde bulunuyor. 3 aya kadar vadeli TL mevduatların ortalama faiz oranı 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47'ye yükseldi. Bu yükseliş, Merkez Bankası'nın ek dönüşüm hedefi getirmesinin etkisiyle piyasa faizlerinin artmasından kaynaklanıyor.
İhtiyaç kredisi faiz oranları son iki ayda yüzde 34'ü aşarak hızla yükseldi. Tüketici kredilerinde ise faiz oranı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi ise yüzde 8,5 düzeyinde yer alıyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına olan talep vatandaşlar arasında rekor seviyelere ulaştı. KKM büyüklüğü toplamda 2,3 trilyon liraya kadar yükselerek döviz ve TL mevduatının önemli bir bölümünü oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKM uygulamasının döviz kurlarında istikrar sağladığını belirtti. KKM'nin bütçeye olan maliyeti ise 95,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla birlikte gelecekte bütçe üzerinde önemli bir maliyet beklenmiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili açıklamasında, KKDF'nin (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) Hazine üzerindeki yükünün bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturmasının beklentiler dahilinde olmadığını belirtmiştir. Bu açıklamayla birlikte, mevduat faizlerindeki yükselişin bütçe üzerinde olumsuz etkilerinin beklenmediği vurgulanmıştır. Son dönemde Türk lirası cinsinden mevduat faiz oranlarında artışlar gözlenmektedir. Örneğin, 3 aya kadar vadeli TL mevduatların azami faiz oranı yüzde 39,5'e yükselmiştir. Ancak Bakan Nebati, bu yükselişin bütçe üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, ihtiyaç kredisi ve tüketici kredilerinde de faiz oranlarında artışlar yaşanmıştır. İhtiyaç kredisi faiz oranları son iki ay içinde yüzde 34'ü aşmış, tüketici kredilerinde ise faiz oranı yüzde 30 seviyesine ulaşmıştır. Piyasa faizlerindeki yükselişte, Merkez Bankası'nın getirdiği ek dönüşüm hedefinin etkili olduğu belirtilmektedir. Bu değişiklikle, Merkez Bankası 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi döviz hesaplarından TL'ye ek yüzde 10'luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara, eksik kalan tutar kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirmiştir. Bu gelişmelerin bütçe üzerindeki etkileri hakkında Bakan Nebati, olumsuz bir beklentinin olmadığını ifade etmiştir.