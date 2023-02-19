Elinde bir gramı bile olan zenginlik tahtına oturacak! Ne altın ne elmas hepsini solladı!







ALTINDAN DA ELMASTAN DA KAT KAT DAHA DEĞERLİ! BİR GRAMINDA SERVET YATIYOR! ELİNİZDE VARSA ANINDA KÖŞEYİ DÖNERSİNİZ!

ANTİMATTER

PIRLANTA







KUYRUKLUYILDIZ TOZU

TRİTYUMN

KALIFORNIYUM 252

Madenlerin çıkarılması ciddi bir kazı çalışması gerektirir ve bazı madenlerin piyasada daha yüksek değere sahip olmasına rağmen, çok daha değerli madenler de mevcuttur. Bazı maddelerin sadece bir gramı bile büyük bir servete eş değerdir. Dünyanın en değerli madenlerini bulmanız halinde zengin olmanız mümkündür. Bir mineralin cevher olarak değerli olabilmesi için belirli bir Tenör değerine sahip olması gerekir, çünkü bu değer mineralin içindeki sayısal değerleri taşır.Bu maden, 1 gramı tam 62 trilyon dolar değeriyle dünyanın en pahalı maddesi olarak bilinmektedir ve uzay yakıtı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.Saf karbondan oluşan pırlanta, en sert maddelerden biri olarak kabul edilir ve 1 gramı 55.000 dolar değerindedir."Stardust" uydusu tarafından taşınan bu tozun bir gramı 28 milyar Euro değerinde olan bir madde olduğu bilinmektedir. İnsanları şaşırtan, "Wild II" adlı kuyrukluyıldızdan toplanan tozun yüksek değeridir.Genellikle büyük yapıların çıkış işaretlerinde kullanılan Tritium, 1 gramı 30.000 dolar değerinde olan bir maddedir.Kaliforniyum 252, 1950 yılında keşfedilmiş ve 1 gramı 27 milyon dolara denk gelen bir madde olarak bilinmektedir.Doğada nadir bulunan Painite, boron minerali içerir ve 1 gramı 9.000 dolar değerindedir. Painite, içindeki demir oranına bağlı olarak farklı renklerde bulunabilir.