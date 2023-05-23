Elinde birikmiş TL'si olanlar dikkat! 28 Mayıs sonrası altın ne kadar olacak ortaya çıktı: Peş peşe flaş tahminler

SEÇİM SONRASI ALTIN GİDİŞATI

14 Mayıs genel seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla yatırımcıların altın araştırmaları da hız kazandı. Peki uzmanlar ikinci tur sonrası altın ile ilgili hangi tahminleri yapıyor? Altın ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yatırımcı altın yatırımı yapmaya devam ederken uzmanların da 28 Mayıs seçim sonrası açıklamaları hız kazandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcının yüksek fiyatlarda altın alımı yapmaması gerektiğini söylüyor. Güncel olarak ONS altın 2 bin 85 dolar sonrası düşmeye başladı. ONS altın 1978 dolar, gram altın 1.260 TL, çeyrek altın 2 bin 259 TL, Cumhuriyet altını 9 bin 284 TL'den işlem görerek haftayı tamamladı. İslam Memiş serbest piyasada gram altının 1.375 TL'den işlem gördüğünü, ONS altını takip ettiklerini, biraz düştüğünü, dolar TL kurunda düşüş olmasının altının düşüşünün de geldiğini söyledi.İslam Memiş şu sözleri söyledi; '148 TL değer kaybetse de gram altında 1.350 TL altında bir değer kaybı olacağını düşünmüyorum. 1.350 TL seviyesinin dikkate alınması gerekiyor. Yaz aylarında yükselişi halen bekliyorum. Dolar kurunda da yaz aylarında bir yükseliş olmasını bekliyorum. Seçimin ilk turunda insanlar kuyumculara akın etti. 1.510 TL'den altın aldılar. Bunlar yanlıştı, bu tuzağa düşülmemesi gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluştu ancak az da olsa piyasa kontrol altına alındı. Seçim sürecine dikkat etmek gerekiyor. Dolar ve gram altın bugün gibi kalmayacak. 1.350 TL-13.80 TL seviyesinde geziyor. 1.350 TL altına düşmesi biraz zor, eğer düşerse buraları alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Seçim öncesinde 1.516 TL'ye yükseldi Kapalıçarşı'da. Yaz aylarında 1.450 TL, 1.550 TL seviyelerinin olmasını bekliyorum. Elinde altını olan biraz daha beklesin, alım yapacak olan yatırımcı da seçim sürecini iyi değerlendirmeli. İnsanlar daha önceden hazırlandı, alımlar geçtiğimiz ay bitti. Düğün takıları için yoğun satışlar olacak. Altın çok pahalı bir hale geldi. Düğünlerde nakit para takılıyor artık.'