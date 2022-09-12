Elinde dolar olana uzman isim İslam Memiş'den uyarı! Bu iki tarihe dikkat edin, 'Yanılıyorlar' dedi ve gerçek rakamları açıkladı













13 ve 21 Eylül tarihlerine vurgu yaparak hatırlatma ihtiyacı duyan Memiş, dolar ve altın rakamlarına ilişkin de 'yanılıyorlar' ifadesini kullandı ve gerçek rakamlara değindi.Dolara dair yapmış olduğu etkili açıklamalarla dikkatleri üzerinde toplayan altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, dolara sahip olanları iki tarihe ihtimam göstermeleri için uyardı.İslam Memiş'in tv100'de yer alan açıklamaları şu şekilde “Dolar endeksi (dxy) haftayı düşüşle tamamlıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 24 yıl aradan sonra 75 baz puan faiz artırımı yaptı. Faiz kararı sonrası dolar endeksi (dxy), her ne kadar 110 seviyesine yükselse de yükseliş kalıcı olamadı. Dolar endeksi (dxy), güne 108,87 seviyesinden başladı. Kısa vade için görünüm negatif. Çünkü petrol fiyatının 90 dolar seviyesinin altına sarkması ve enflasyonun yumuşak inişi doların uluslararası piyasalarda geri çekilmesine kapı aralayabilir. 13 Eylül’de ABD enflasyonunda yüzde 8,50’nin altına sarması, 20-21 tarihindeki FOMC toplantısında FED'in 50 baz puanlık faiz artırıma destek verebilir. Genel beklenti 75 baz puan ama düşük gelen enflasyon FED'in elini rahatlatır. Yıl sonuna kadar dolar endeksi (dxy), psikolojik destek seviyesi 100 seviyesine kadar gerileyebilir. Bu durum gerçekleşirse emtia fiyatları ve kripto paralar için pozitif bir süreç demek olur. Özellikle elinde dolar bulunduran yatırımcısının risk dağıtmak için 4 enstrüman ile takas yapması avantaj olarak görülür. Bu dört enstrüman Euro, Sterlin, Altın ve Gümüş olarak ön plana çıkıyor. Özellikle dolar için yön 13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerine ilgi göstermek gerekli. Ancak konu “Dolar Endeksi” (dxy) olduğundan bunu dolar/TL kuru ile karıştırmamak gerek. Ondan sebep parite üzerinden işlem yapanları bağladığını belirtmek isterim. Altın ve gümüşün ons fiyatları, pariteler, kripto paralar güne yükselişle, dolar düşüşle başladı. Emtia fiyatları yüzde 1, kripto paralar yüzde 6 yükseliş, dolar endeksinde yüzde 1 düşüş var. Bilgisayar ve tv ekranlarında düşük döviz kuru ve altın fiyatı görenler, buna inananlar, bu fiyatları referans alanlar yine yanılıyor! Ekranda 18,23 gördüğünüz dolar/TL kuru 18,31-18,37 lira. Ekranda 1.005 lira gördüğünüz gram altın 1.020-1.025 lira. Bu hafta da dolar/TL kuru 18,20’nin, altının gram fiyatı 1.000 liranın altına sarkmadı. Ekran ve piyasa gerçeklerini iyi kavramak gerek.”