EKONOMİ
27 Ekim 2022 - 17:57

Elinde doları olan hemen bunu yapsın! Altın fiyatlarında zirve öncesi son fırsatı açıkladılar

Analistler ve kuyumculardan altın yatırımına ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Elinde doları olanların bunu yapması gerekiyor. İşte son altın tahminleri.

EKONOMİ
27 Ekim 2022 - 17:57
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Elinde doları olan hemen bunu yapsın! Altın fiyatlarında zirve öncesi son fırsatı açıkladılar


Altın fiyatlarında bir düşüş bir yükseliş grafiği hüküm sürüyor. Önceki haftalarda düşüşe geçen altın fiyatları, yaşanan son gelişmelerden sonra yeniden yükselmeye başladı. Gram altın 1000 TL’ye kadar yükselirken kuyumculardan yeni tahminler gelmeye başladı.

Altın fiyatları yükselişe geçti

Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. ABD’de son açıklanan verilerin resesyon kaygılarını artırması nedeniyle, FED’in Kasım ayında politika faizini 0,75 seviyesinde artırması bekleniyor. Durum böyle iken altının ons fiyatı ise desteklenmeye devam ediyor. Önceki haftalarda düşen ons altın fiyatı yeniden yükselirken, gram altın da buna paralel olarak 1000 TL seviyesini yeniden gördü. Kuyumcular ise durumdan endişe duyuyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan kuyumcu Ahmet Durukan, ekim ayının altın alımında fırsat olduğunu ve yatırım tercihini altından yana kullananların her daim kazanacaklarını belirtti. Durukan, vatandaşların elinde olan doları bozdurarak altın satın almasının ilerleyen süreçte büyük kazançlar getireceğine dikkat çekerek, daha önceki aylarda Ekim ayının fırsat ayı olduğunu söylediklerini hatırlattı.

FED’in faiz açıklaması sonrasında altın fiyatlarında düşüşün yaşandığı, 1012 dolar ons altının 1646 onsa kadar düştüğünün altını çizerek, bir önceki hafta da direnç göstererek geri döndüğünü ifade etti.

altın tahmin

Doların yerini altın alıyor

Kuyumcu Ahmet Durukan, vatandaşların şu an elinde bulunan dolarları bir an önce altına çevirmesi gerektiğini öneriyor. Açıklamasında altın fiyatlarının seyrinin ne olacağının merak edildiğini, tahminlere göre altın fiyatlarının ilerleyen dönemde çok pahalanacağını sözlerine yer verdi.

Elinde dolar ve gayrimenkul olanların bu yatırımlarını elden çıkararak altına yatırması gerektiğini söyleyen Durukan, dolar fiyatı ile karşılaştırıldığında altın alımlarının daha ucuza geldiğini, altın fiyatlarının çok daha artacağını öngördüklerini belirtti.

altın tahmin

Altın fiyatları 2022 yılının başından bu yana yükseliş grafiğini sürdürüyor. Dönem dönem dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenerek fiyatı düşen ve alım fırsatı yaratan altının, yıl sonuna kadar zirve seviyeleri göreceği ve 2023 yılında çok daha pahalanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle birçok ekonomist ve analist Ekim ayının son günlerinde altın yatırımı yapmanın yerinde bir karar olacağını, sonraki aylarda altına erişimin zorlaşacağını ifade ediyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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