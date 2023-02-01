Seçim sonrasının en "tatlı telaşı" olarak adlandırılan, TL'nin hızla değerlenmesi konusuna Alaattin Aktaş'tan yorum geldi!
EKONOMİ
01 Şubat 2023 - 14:30
Elinde doları olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten dolar kurunda çarpıcı tahmin!
Seçim sonrası geri dönecek yabancı yatırımcı talebi ile beraber Türk Lirası değerini dengeli bir şekilde artıracak mı? Millet ittifakı seçimi kazanırsa dolar kuru ne olur? Ekonomi.com yazarı Alaattin Aktaş yazısında bunlara değindi. İşte detaylar...
EKONOMİ
01 Şubat 2023 - 14:30
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SEÇİM SONRASINDA TL'NİN DEĞERLENMEYE BAŞLAMASI VE YAŞANACAK TATLI TELAŞ Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük siyasi olayı olan genel seçimler yaklaşırken, Ekonomi.com'dan Alaattin Aktaş'ın yazısı, seçim sonrasının en ‘tatlı telaşı’ olarak nitelendirebileceğimiz TL’nin hızla değerlenmesi olabilir. Seçimlerin sonucunda Millet ittifakının kazanması durumunda, yabancı yatırımcıların bu iktidara güven duymasıyla beraber seçim sonrasında Türk para biriminin değer kazanmasının söz konusu olabileceği ifade etti.Türk Lirasının dengeli bir şekilde değerlenmesinin önemine dikkat çeken Aktaş, kurun çok fazla oynaklık göstermesinin Türkiye ekonomisi için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağını vurguladı. Millet ittifakının seçimi kazanması durumunda, merkez bankasının bağımsızlığını sağlanmasının ve ekonomi politikalarının değiştirilmesinin yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi için önemli olduğu ifade etti. Seçimlerden sonra yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tekrar hatırlaması ve menkul kıymetleri almak için döviz getirmeye başlamasıyla birlikte TL’nin değer kazanmasının önlenmesi için tatlı bir telaş söz konusu olacağını belirtti. Aktaş, döviz arzındaki artışın ve Merkez Bankası’nın dövizi tutabilmek için uygulamakta olduğu önlemlerin bir bir terk edileceğini, kendiliğinden gelen döviz sayesinde sağlıklı bir şekilde döndürülmeye başlanacağını kaydetti. Türk menkul kıymetlerine olan ilginin arttığını ve arz-talep dengesinin belirlendiğini vurgulayan Aktaş, yabancıların Türkiye'nin durumunu gözden geçirerek karar verdiğini ve alırken kazanmak kavramının da kullanıldığını ifade etti.
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