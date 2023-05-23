Elinde doları olanlar köşeyi dönecek! İslam Memiş uyardı: 'Trene binmek için son şans'













Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili dikkat çekici bir uyarıda bulunarak Haziran ayını dolar için düşüşün başlayacağı bir dönem olarak nitelendirdi. Memiş, elinde dolar bulunanların son çıkış fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti. Parite üzerinden bu süreci değerlendirmeyenlerin "trene binmemiş" sayılacağını ifade etti ve trene binmek için son haftaya girildiğini vurguladı. Haziran ayına yönelik hazırlık yapmanın önemine dikkat çeken Memiş, borsa için de bazı tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş'in uyarılarına göre, Haziran ayında doların değer kaybetmesi beklenmektedir. Bu nedenle elinde dolar bulunan kişilerin bu dönemde pozisyonlarını gözden geçirmeleri ve uygun fırsatları değerlendirmeleri önerilmektedir. Memiş, parite (döviz kuru) üzerinden bu süreci takip etmeyenleri "trene binmemiş" olarak nitelendirmekte ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.Ayrıca, Memiş Haziran ayına girilirken hazırlık yapılmasının önemine değinmektedir. Bu, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek, doğru stratejileri belirlemek ve olası risklere karşı önlem almak anlamına gelmektedir. Borsa ile ilgilenen yatırımcılar için de tavsiyelerde bulunarak, piyasaların gelecekteki eğilimlerini değerlendirmek ve doğru adımlar atmak konusunda bilinçli olunmasını önermektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayında dolar için düşüş beklentisi olduğunu belirtti. Elinde dolar bulunanların son çıkış fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Memiş, bu süreci parite üzerinden takip etmeyenleri uyardı. Haziran ayına yönelik hazırlıkların bu hafta yapılması gerektiğini vurgulayan Memiş, ayrıca borsa için de tavsiyelerde bulundu. Haziran ayında doların düşeceği öngörüsüne dayanarak, altın, gümüş, EUR/USD paritesi ve Bitcoin gibi varlıkların değer kazanacağını ifade etti. Elinde dolar bulunanların bu süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini ve Haziran ayının son fırsat olabileceğini söyledi. Borsa tarafında ise yükseliş beklentisi olduğunu ve borsanın alım fırsatları sunabileceğini belirtti. Bu uyarılar, İslam Memiş'in piyasa analizleri ve öngörülerine dayanmaktadır. Yatırımcılar, kendi araştırmalarını yaparak ve farklı kaynaklardan bilgi edinerek kararlarını vermelidir. Piyasalarda her zaman riskler bulunduğu için dikkatli ve bilinçli olmak önemlidir.