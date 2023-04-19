Elinde evinin tapusu olanlar dikkat! O tarihe kadar mutlaka başvuru yapın: Paranız çöpe gidebilir

Müstakil ve hisseli tapu sahiplerini ilgilendirecek yeni bir haber geldi. Peki tapu sahiplerinin dikkate alması gereken o uyarılar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TAPU SAHİPLERİNİN DİKKATİNEMüstakil tapular taşınmaz malın tek kişiye ait olduğu tapu türüdür. Hisseli tapu türünde ise çoğu kişinin taşınmaz üzerinde söz hakkı olması demektir. Hisseli tapularda hissedarların hepsinin ortak şekilde karar vermesi gerekir. Hisseli tapu sahipleri şufa hakkı vardır ve ön alım hakkı sunulur. Hisseli tapu sahiplerinde hakkı bulunan kişilerin ortak karar vermesiyle birlikte bütün tapu satılabilir ancak bazı kurallar vardır.
Eğer bir ortağa bile haber verilmeden satış işlemi yapılırsa kişi itiraz ederek iptal işlemlerini başlatabilir. Bu sebeple satın alan kişinin bütün hissedarlardan yazılı feragat alması gerekmektedir. Hissedarlara haber verilmeden satış işlemi başlatılırsa hissedar 3 ay içinde dava açma hakkını kazanır. Hisseli tapu için habersiz yapılan işlemler için 2 sene içinde ön alım talepli dava açma sınırı vardır, eğer bu süre içinde dava açılmazsa ön alım hakkı da kaybedilir. Tapu sahiplerinin ön alım ile ilgili başvuru işlemlerini gününü geçirmeden yapmaları önem taşır.