Elinde gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş sert bir dille uyardı: Bu tuzağa düşen yanar!

Türkiye'de altın yatırımının güçlü seyretmesi ve altın için kritik tarih olan 21-22 Mart yaklaşırken, yatırımcıların herhangi bir yatırım kararı almadan önce piyasa koşullarını dikkatle takip etmesi gerekiyor.
Türkiye'de Altın Yatırımı
Türkiye'de dar ve orta gelir grubunun yatırım için değişmez tercihi olan altın, ABD'de patlak veren banka iflaslarının ardından rekorlar kırıyor. Ocak ayı sonunda başlayan düşüş trendi, 5 hafta boyunca kesintisiz sürdü ve altın 2023 yılındaki tüm kazanımlarını sıfırladı. Ancak tüm bu süreç boyunca altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in yeni bir yükseliş hareketi uyarısı yapan sözleri bir bir çıkmaya başladı.
Tuzağa Dikkat
Ons altın gün içinde 1980 dolara kadar yükselirken, gram altın için "psikolojik sınır" olarak tanımlanan 1200 lira seviyesi de geride kaldı. Altının daha fazla yükselmeyeceğini düşünen Memiş, yüksek seviyeden satış yapmayı planlayan altın sahiplerine "bu hataya düşmeyin" uyarısında bulundu. Yükselişlerin devam edeceğini iddia eden Memiş, "Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak" dedi. Memiş, önümüzdeki dönemde bir fiyat dengelenmesi yaşanabileceğini ve altında küçük çaplı aşağı yönlü hareketlerin gözlenebileceğinin altını çizdi. "Yine de bir düşen altın iki kere yükselecek, 2023 altının yılı olacak" diye ekledi. Her dönemde bu dengelenmelerde panik yapanların kaybettiğini hatırlatan Memiş, "İlk fiyat düşüşünde elinizdeki altını satarsanız bir sonraki yükseliş dalgasında pişman olursunuz" dedi.
Kritik Tarih; 21-22 Mart
Soz zamanlarda, ABD'de bankalar batıyor. Bununla beraber ülkenin finansal sistemi tehlikeye girmeye başladı. Tüm bu yaşananlardan sonra, ABD Merkez Bankası (FED), ilk kez toplanacak. 21-22 Mart tarihlerinde faiz kararı için bir araya gelecek. SBV krizi öncesinde 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekleyen piyasalar, faiz artırımının bankalar üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini düşünerek FED toplantısına ilişkin beklentilerini tersine çevirmiş durumda. Powell'ın açıklamalarına rağmen FED kanadından en fazla 25 baz puanlık bir faiz artırımı beklenirken, hafta içinde birçok büyük ABD bankası tarafından yayınlanan raporlar faiz artırımına gidilmeyeceğine işaret etti.
Altın Yatırımı Güçlü Kalmaya Devam Ediyor
Özellikle Slikon Valley Bank'ın (SBV) iflasının ardından birçok bankanın batış fırtınasına katılmasıyla krizin ABD bankacılık sistemi için domino etkisi yaratabileceğinden korkuluyordu. Milyarlarca dolarlık yatırımlarını her dönemde "güvenli liman" olarak bilinen altına kaydıran yatırımcılar, portföylerinin bir kısmını kripto
paralara yönlendirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından yaklaşık 1 yıl sonra yeniden 27 bin dolar seviyesine dayanan Bitcoin, parasını bankada tutmak istemeyen vatandaşlar için cazip bir alternatif olduğunu hatırlatmaya devam etti.