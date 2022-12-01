Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler

Kahve yanına ya da çaylar için atıştırmalık olarak tercih edilen havuç lokumları için yalnızca 3 malzeme gerektirir. Küçük büyük herkesin sevdiği tarif olan ve kış aylarının sevilen sebzesi havuç ile tadı damağınızda kalacak o tarif geldi. İşte, 3 malzeme ile yapılan havuç lokumları haberimizde yer almaktadır
HAVUÇ LOKUM MALZEMELERİ3 adet havuç (500 gr)
Yarım su bardağı şeker 3 yemek kaşığı nişasta Yarım su bardağı su Üzeri için; Hindistan cevizi Antep fıstığı Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml