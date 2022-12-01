Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 20:26

Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler

Kışın gelmesiyle sıklıkla tükettiğimiz havuç birçok kişinin tatlı ihtiyacı içinde tercih ediliyor. Kullanmadığımız tatlıları değerlendirmek isteyenler için muhteşem bir tarif geldi. Yalnızca 3 malzeme ile hazırlanabilecek havuç lokumları haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 20:26
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Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler


Kahve yanına ya da çaylar için atıştırmalık olarak tercih edilen havuç lokumları için yalnızca 3 malzeme gerektirir. Küçük büyük herkesin sevdiği tarif olan ve kış aylarının sevilen sebzesi havuç ile tadı damağınızda kalacak o tarif geldi. İşte, 3 malzeme ile yapılan havuç lokumları haberimizde yer almaktadır

HAVUÇ LOKUM MALZEMELERİ

3 adet havuç (500 gr)



Yarım su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı su

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Antep fıstığı

Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml

TARİF

Havuçlar yıkanıp soyulduktan sonra ince ince dilimlenir ve tencereye alınarak içerisine su ilave edilerek pişirmeye bırakılır. Püre haline gelen havuçlar toz şeker ve yarım suyla beraber içerisine nişasta eklenir. Karışım kaynamaya bırakılır ve kalıba dökülen karışım 3-4 saat soğumaya bırakılır. Üzerine hindistan cevizi dökülerek servis edilir. Afiyet olsun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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