Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler







HAVUÇ LOKUM MALZEMELERİ







TARİF

Kahve yanına ya da çaylar için atıştırmalık olarak tercih edilen havuç lokumları için yalnızca 3 malzeme gerektirir. Küçük büyük herkesin sevdiği tarif olan ve kış aylarının sevilen sebzesi havuç ile tadı damağınızda kalacak o tarif geldi. İşte, 3 malzeme ile yapılan havuç lokumları haberimizde yer almaktadır3 adet havuç (500 gr)Yarım su bardağı şeker 3 yemek kaşığı nişasta Yarım su bardağı su Üzeri için; Hindistan cevizi Antep fıstığı Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mlHavuçlar yıkanıp soyulduktan sonra ince ince dilimlenir ve tencereye alınarak içerisine su ilave edilerek pişirmeye bırakılır. Püre haline gelen havuçlar toz şeker ve yarım suyla beraber içerisine nişasta eklenir. Karışım kaynamaya bırakılır ve kalıba dökülen karışım 3-4 saat soğumaya bırakılır. Üzerine hindistan cevizi dökülerek servis edilir. Afiyet olsun