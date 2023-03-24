Elinde parası olan hemen koşsun! İkiye katlanması an meselasi: Bunu alan paraya para demeyecek!







23 MART 2023 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN







22 AYAR GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

YARIM ALTIN

CUMHURİYET ALTIN

22 AYAR BİLEZİK

ONS ALTIN

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan tarafından açıklamalar gelirken Kalkan, altın fiyatlarının 1.400 TL'yi mayıs ayıyla beraber aşacağını belirtti. Kalkan, altının ürkek bir maden olduğunun altını çizerken elinde parası olanlara altına yatırım yapması için uyardı.Alış fiyatı: 1.187,27 TLSatış fiyatı: 1.187,42 TLAlış fiyatı: 1.096,82 TL Satış fiyatı: 1.167,18 TLAlış fiyatı: 1.968,00 TL Satış fiyatı: 1.988,00 TLAlış fiyatı: 3.937,00 TL Satış fiyatı: 3.976,00 TLAlış fiyatı: 7.849,00 TL Satış fiyatı: 7.922,00 TLAlış fiyatı: 1.096,46 TL Satış fiyatı: 1.109,55 TLAlış fiyatı: 1.939,48 dolar Satış fiyatı: 1.939,92 dolar