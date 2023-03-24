Elinde parası olan hemen koşsun! İkiye katlanması an meselasi: Bunu alan paraya para demeyecek!

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan tarafından açıklamalar gelirken Kalkan, altın fiyatlarının 1.400 TL'yi mayıs ayıyla beraber aşacağını belirtti. Kalkan, altının ürkek bir maden olduğunun altını çizerken elinde parası olanlara altına yatırım yapması için uyardı.
23 MART 2023 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 1.187,27 TL
Satış fiyatı: 1.187,42 TL
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 1.096,82 TL Satış fiyatı: 1.167,18 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 1.968,00 TL Satış fiyatı: 1.988,00 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 3.937,00 TL Satış fiyatı: 3.976,00 TL
CUMHURİYET ALTIN
Alış fiyatı: 7.849,00 TL Satış fiyatı: 7.922,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış fiyatı: 1.096,46 TL Satış fiyatı: 1.109,55 TL
ONS ALTIN
Alış fiyatı: 1.939,48 dolar Satış fiyatı: 1.939,92 dolar