Finans
24 Mart 2023 - 10:00

Elinde parası olan hemen koşsun! İkiye katlanması an meselasi: Bunu alan paraya para demeyecek!

Altın fiyatlarında rekora doğru koşulurken cebinde parası olanlar harekete geçsin. Sadece saatler içerisinde paranız katlanırken altın fiyatları zirveye ulaştı. 23 Mart 2023 güncel altın fiyatları haberimizde.

Finans
24 Mart 2023 - 10:00
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Elinde parası olan hemen koşsun! İkiye katlanması an meselasi: Bunu alan paraya para demeyecek!
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Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan tarafından açıklamalar gelirken Kalkan, altın fiyatlarının 1.400 TL'yi mayıs ayıyla beraber aşacağını belirtti. Kalkan, altının ürkek bir maden olduğunun altını çizerken elinde parası olanlara altına yatırım yapması için uyardı.

23 MART 2023 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 1.187,27 TL



Satış fiyatı: 1.187,42 TL

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 1.096,82 TL

Satış fiyatı: 1.167,18 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 1.968,00 TL

Satış fiyatı: 1.988,00 TL

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 3.937,00 TL

Satış fiyatı: 3.976,00 TL

23 mart altın fiyatları

CUMHURİYET ALTIN

Alış fiyatı: 7.849,00 TL

Satış fiyatı: 7.922,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış fiyatı: 1.096,46 TL

Satış fiyatı: 1.109,55 TL

ONS ALTIN

Alış fiyatı: 1.939,48 dolar

Satış fiyatı: 1.939,92 dolar

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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