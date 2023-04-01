Finans
01 Nisan 2023 - 20:30

Elinde parası olan o tarihten önce döviz bürosuna koşsun! Ok gibi fırlayacak, kimse tutamayacak!

Uzman isimden piyasayı alt üst edecek tahmin sonrası gündeme oturdu. Dolar yatırımcılarını ilgilendiren haberimizde bu isim, doların o tarihte 25 Lirayı bulabileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Finans
01 Nisan 2023 - 20:30
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Elinde parası olan o tarihten önce döviz bürosuna koşsun! Ok gibi fırlayacak, kimse tutamayacak!
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Uzman isimden piyasayı alt üst edecek tahmin sonrası gündeme oturdu. Dolar yatırımcılarını ilgilendiren haberimizde bu isim, doların o tarihte 25 Lirayı bulabileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

DOLAR HIZLA YÜKSELİYOR

para



Döviz kurları adeta uçuyor! Hızla artan dolar fiyatlarına yetişmekte zorlanıyoruz. Ekonomik krizler ülkemizde hala devam ediyor ve alım gücü her geçen gün daha da azalıyor. Türk lirası, döviz karşısında sürekli değer kaybediyor ve Merkez Bankası'nın yaptığı girişimler ne yazık ki sonuç vermiyor. Bu nedenle Merkez Bankası, banknot basmaktan başka çaresi kalmadı!

Özellikle dolar karşısında Türk lirası hızla eriyor. Her açıklama yapan ABD Merkez Bankası (FED), dolar fiyatlarını biraz daha yukarı taşıyor! Ünlü ekonomist Tolga Uysal, konu hakkında önemli açıklamalar yaparak, doların 25 TL seviyesine ulaşacağı tarihi belirledi.

SEÇİM SONRASI DOLAR 25'İ BULACAK

dolar tl Ekonomi uzmanı Tolga Uysal, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu. Uysal, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik politikalarda değişiklik yapılmadığı takdirde, dolar fiyatlarının giderek artacağını ve 25 TL seviyesine kadar çıkacağını açıkladı. Dolar borcu olanlar, hemen harekete geçmezlerse zor günler yaşayacaklar. Ancak elinde bir miktar dolar bulunduranlar, parmakla gösterilen zenginler arasına girebilir!

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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