Elinde parası olanlara İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Dolar ve altın fiyatlarında kıyamet senaryosu: O rakamları görebilir!

ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmeler sonucu, altın ve dolar fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bankacılık krizi nedeniyle birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, altın ve doları tercih etmeye başladı. Bu durum, potansiyel yatırımcıların da kafalarını karıştırdı. ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından altın ve dolar fiyatları yakından takip edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yeni değerlendirmeler geldi. Uzman, yatırım yapmamış olan vatandaşları piyasalar hakkında bilgilendirirken, hali hazırda yatırım yapmış olanlara da çeşitli konularda uyarılarda bulundu ve kısa vadeli tahminlerini paylaştı. İşte detaylar
İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI GELDİ
Bugün ekonomi piyasaları için önemli bir gün olacak. Uzman İslam Memiş, yüksek volatilite nedeniyle durumun kısa vadede daha kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD enflasyonu ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması piyasaları etkileyecek. Altın yatırımcılarının Perşembe gününü beklemesi gerektiğini belirten Memiş, doların 24,90 TL'ye, ons altının ise 1.960 dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu. Tuzaklara karşı uyararak yatırımcıları ekranları takip etmeye çağırdı.