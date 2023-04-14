Finans
14 Nisan 2023 - 08:30

Elinde parası olanlara İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Dolar ve altın fiyatlarında kıyamet senaryosu: O rakamları görebilir!

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından altın ve dolar fiyatları yakından takip edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yeni değerlendirmeler geldi. Uzman, yatırım yapmamış olan vatandaşları piyasalar hakkında bilgilendirirken, hali hazırda yatırım yapmış olanlara da çeşitli konularda uyarılarda bulundu ve kısa vadeli tahminlerini paylaştı. İşte detaylar

Finans
14 Nisan 2023 - 08:30
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Elinde parası olanlara İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Dolar ve altın fiyatlarında kıyamet senaryosu: O rakamları görebilir!
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ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmeler sonucu, altın ve dolar fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bankacılık krizi nedeniyle birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, altın ve doları tercih etmeye başladı. Bu durum, potansiyel yatırımcıların da kafalarını karıştırdı. ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından altın ve dolar fiyatları yakından takip edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yeni değerlendirmeler geldi. Uzman, yatırım yapmamış olan vatandaşları piyasalar hakkında bilgilendirirken, hali hazırda yatırım yapmış olanlara da çeşitli konularda uyarılarda bulundu ve kısa vadeli tahminlerini paylaştı. İşte detaylar

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI GELDİ

altın

Bugün, ekonomi piyasaları için oldukça önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Uzman İslam Memiş, yüksek volatilite seviyelerine dikkat çekerek, durumun kısa vadede daha kötüye gidebileceği uyarısında bulundu. ABD enflasyonu ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı konuşmaların, piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratacağına işaret etti. Özellikle altın yatırımcılarına seslenen Memiş, doların 24,90 TL'ye ve ons altının 1.960 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Ancak, piyasalarda tuzaklar olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Alım-satım işlemleri için bugünün önemli olduğunu belirterek, yatırımcıların ekranları başında olmalarını tavsiye etti.



Bugün ekonomi piyasaları için önemli bir gün olacak. Uzman İslam Memiş, yüksek volatilite nedeniyle durumun kısa vadede daha kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD enflasyonu ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması piyasaları etkileyecek. Altın yatırımcılarının Perşembe gününü beklemesi gerektiğini belirten Memiş, doların 24,90 TL'ye, ons altının ise 1.960 dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu. Tuzaklara karşı uyararak yatırımcıları ekranları takip etmeye çağırdı.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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