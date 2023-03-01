Elinde tapusu olanlar bunu yaparsa yanacak! Milyonlarca kişinin tapusu elden gidebilir. Ev sahipler, mülk sahipleri bu haber sizleri ilgilendiriyor. En çok yapılan hatalardan biri de tapudaki devir işlemleri sırasında tapu işlemlerinde satış bedelinin çok düşük söylenmesidir. Vergisini ve harcını düşürmek için yapılan yerin satış bedelinin değerini altında göstermek ileride başınıza bela olabilir. Nasıl mı? İşte detaylar...
GAYRİMENKUL SAHİPLERİ DİKKAT! BAŞINIZI BELAYA SOKACAKSINIZ
Tapuda devir işlemleri sırasında gayrimenkulleri gerçek değerinin altında söyleyerek yani satış bedelini düşürerek çok büyük bir hata yapıldığını biliyor musunuz? İleride başınıza bela olabilecek bu işlem sırasında başınıza gelebilecek şeyler haberimizde...
Tapudaki devir işlemleri sırasında yerin değerinin altında söylenmesi yada satış bedelinin yansıtılmaması nedeniyle satıcının borçları yüzünden işlemi iptal edilebilir. Tapu devri işlemi sırasında gerçek satış bedelinin belirtilmemesi, satıcının borçları yüzünden tapu tescilinin iptal edilmesine de neden olabilir. Satıcının yüklü bir miktarda borcu olduğunda yerin değerinin altında satılması ya da satış bedelinin söylenmemesi işlemi nedeniyle satıcının işleminin mal kaçırma işlemi olarak yorumlanmasına sebebiyet verilebilir. Düşük değer nedeniyle satışı gerçekleştirilmeye çalışılan yerin satışı iptal edilebilir. Hukukta mal kaçırma amacıyla yapıldığını gerekçesiyle dava açılabilir.