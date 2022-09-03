GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 10:55

Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Çelik, azmi ve başarısıyla takdir topluyor. 10 yıl boyunca sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Çelik, kariyerine yeni bir yön vererek Kocaeli'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Güler yüzüyle kısa sürede sevilen Çelik, elinde tesbihiyle yoların tozunu attırıyor.

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 10:55
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Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor

2 çocuğuyla beraber tek başına yaşayan Meryem Çelik, Kocaeli'de yolların tozunu attırıyor. 10 yıl boyunca sürücü kursunda direksiyon şoförlüğü yapan Çelik, kariyerine yeni bir yön verdi. Baba mesleğine başlayan Meryem Çelik, Kocaeli'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Güler yüzüyle vatandaşları duraklardan alan Çelik, gelen olumlu tepkilerden de çok mutlu. Kadın halk otobüsü şoförünü gören yolcular şaşırsa da Çelik'i takdir ederek alkışlıyor. Mola aralarında eve giderek çocuklarına yemek yapan ve ev işlerini halleden Çelik, hem evi bunun yanı sıra şoförlüğü bir arada yapıyor. Yolcular tarafından kendisine hediye edilen tesbihi elinden bırakmayan Çelik, "Şoförlük benim hayatım, hayat felsefem" diyor.

"Böyle bir yerde hemcinsimi görmek çok güzel, onur duydum"

Yolcu olarak otobüse binen Esra Aydoğdu, "Kadın şoför görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Güzel bir şey. Medeni cesaretinden dolayı Meryem Hanımı tebrik ediyorum. Zor bir şey, hele toplu ulaşım da çok daha zor. Kadınların her meslekte olmasını ve daimi olmasını istiyorum. Böyle bir yerde hemcinsimi görmek çok güzel, onur duydum" dedi.

"Kadın eli her yere değsin"

Kadınları desteklediğini söyleyen yolcu Metin Kösemen, "Şoför kızımıza başarılar diliyorum, kadınların böyle ön planda olması iyi bir şey. Kadınların yalnız burada değil her platformda önde olmasını ve toplumu saygıyı, kibarlığı öğretmesini tavsiye ediyorum. Kadın eli her yere değsin" ifadelerini kullandı.

"Kadınların her alanda ve meslekte olması çok mutluluk verici"

Otobüse ilk bindiğimde çok şaşırdığını söyleyen Selin Kahraman, "Çok mutlu oldum. Kadınların her alanda ve meslekte olması çok mutluluk verici. Böyle şeylerin devamının olmasını diliyorum. Kadınlar özellikle Türkiye'de güçlerini göstermeli" diye konuştu.

"Kadınlar erkeklere göre çok daha çok dikkatli"

Bir diğer yolcu ise, "Kadın şoförün yanında oturuyorum ve bana çok güven veriyor. Kadınlar erkeklere göre çok daha çok dikkatli. Kadınların kendini her alanda göstermesini çok olumlu karşılıyorum. Olması gereken bu zaten" şeklinde konuştu.

"Kadının yapamayacağı bir meslek yoktur"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Meryem Çelik, "Direksiyon hocalığı yaptım. Daha sonra kariyer değişikliği yaptım ve otobüs şoförü oldum. 2 tane çocuğum var. Çocuklarımın geleceği ve ayaklarımın üstünde sağlam durabilmek için daha farklı bir meslek seçtim. Otobüse binen yolcular beni görünce hem şaşırıyor aynı zamanda da güzel tepkiler gösteriyor, dualarını ve güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Şu ana kadar kötü bir tepki almadım. Kadının yapacağı meslekler sınırlandırılmamalı. Kadının yapamayacağı bir meslek yoktur. Kadın erkek ayrımı yapmadan kadınların da her işe el atması gerekiyor" dedi.

"Şoförlük benim hayatım, araba kullanmak heyecan veya heves değil hayat felsefem"

Çelik, “Diğer otobüs şoförleri beni gördüğünde kornayla selamlıyor, yol önceliğini bana tanıyor. Ailemin desteği son derece. Babam ve amcam da şoför. Ben de baba ve aile mesleğini devam ettirmek üzere bu işe giriştim. Çocuklarımın da şoför olmasını isterim. Daha önce devamlı olarak taksinin lastiğini değiştirdim ancak otobüsü daha denemedim, inşallah başım öyle bir şey gelmez. Yaşım yettiğince bu mesleği sürdürmek isterim, buradan emekli bile olabilirim. Şoförlük benim hayatım. 12 yaşımdan beri araç tepesindeyim. Hiçbir zaman araçtan vazgeçmedim. Her zaman araç kullandım, evin tek kızı olmam sebebiyle de bu etkili oldu. Araba kullanmak heyecan veya heves değil hayat felsefem" diyerek konuşmasını belirtti.

"Ailemize kadın şoför kazandırdığımız için mutluyuz"

Meryem Çelik'e eğitim veren Sami Turanlı ise, "Meryem 10 yıldır sürücü kursunda direksiyon şoförlüğü yapıyordu. Bir gün bana geldi ve otobüs şoförü olmak istediğini söyledi. Eğitim için yanımda 10 gündür çalışıyor, çok güzel otobüs kullanıyor. Vatandaşlarımızın tepkisi çok güzel. Tecrübesi olan tüm kadınlar gelip burada şoförlük yapabilir. Meryem hanım bu işi azimle yapıyor. Kartepe Birlik Kooperatifine, Derbent Kooperatifine kadın şoför kazandırdığımız için mutluyuz, devamını da bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Editörü
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