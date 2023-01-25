Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde yıllık 1280, 1350, yıllık bazda ise 1450 rakamlarının şaşırtıcı olmayacağını belirterek altın fiyatları ile ilgili son öngörüsünü bir kez daha güncelledi.
EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 00:30
Elinde TL olanlar dikkat! Altın almak için beklenen fırsat geldi: Uzmanı uyardı, parası olan hemen alsın!
Yatırımcılar hafta içi veya hafta sonu fark etmeden altın piyasasını yakından takip ediyorlar. Altının ons fiyatında düşüş yaşanırken İslam Memiş, yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti ve gramın altında yeni bir rekor tahminini söyledi. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın fiyatları ile ilgili son açıklamaları haberimizde..
EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 00:30