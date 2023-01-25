EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 00:30

Elinde TL olanlar dikkat! Altın almak için beklenen fırsat geldi: Uzmanı uyardı, parası olan hemen alsın!

Yatırımcılar hafta içi veya hafta sonu fark etmeden altın piyasasını yakından takip ediyorlar. Altının ons fiyatında düşüş yaşanırken İslam Memiş, yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti ve gramın altında yeni bir rekor tahminini söyledi. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın fiyatları ile ilgili son açıklamaları haberimizde..

EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 00:30
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Elinde TL olanlar dikkat! Altın almak için beklenen fırsat geldi: Uzmanı uyardı, parası olan hemen alsın!


Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde yıllık 1280, 1350, yıllık bazda ise 1450 rakamlarının şaşırtıcı olmayacağını belirterek altın fiyatları ile ilgili son öngörüsünü bir kez daha güncelledi.

VARLIKLARIN KORUNMASI GEREKİYOR

İslam Memiş yaptığı açıklamasında, sadece altında değil de diğer değer niteliği taşıyan li varlıklarda artış olabileceğini söyledi. Hatta bir gram altının rekora koşabileceği bir tarihe işaret eden Memiş, yatırımı olan vatandaşların kesinlikle ellerindeki altını satmaması gerektiğini söylüyor.



İslam Memiş'in altın fiyatları ile ilgili son açıklamaları

GRAM ALTIN 2 BİN T'YE ÇIKACAK

Altının yukarı yönlü ivmesinin kademeli olarak artacağını söyleyen İslam Memiş, gram altının ilk etapta 1.450 TL'yi görebileceğini söyledi. Uzman isim yaptığı açıklamada, yıl sonu gelmeden altının gramının 2000 TL olabileceğini sözlerine ekledi. Altın fiyatlarının seçime kadar bu seviyede kalabileceğini aktaran uzman isim varlığı olan vatandaşların mutlaka ellerindeki varlıkalrını korumları gerektiğini ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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