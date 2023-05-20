Elindeki TL'si ile dolar almak isteyenler dikkat! Köprüden önce son çıkış göründü: O tarihten sonra patlayacak

Elinde birikimi olan ve döviz yatırımı yapmak isteyenler için, 'ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi' sonrasında doların büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Ashmore Araştırma Birimi Başkanı Gustavo Medeiros, seçim sonrası dönemde dolar kurunun 30, 31 lirayı görebileceği ve CDS'lerin yeniden 900 baz puan seviyelerine yükselebileceği tahmininde bulundu. Bu nedenle, döviz yatırımı düşünen kişilerin dikkatli olmaları ve olası risklere karşı tedbirli hareket etmeleri önerilmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda beklenenden yüksek bir oy alması, ikinci tur öncesi favori konumunda olması piyasaları etkilemeye devam ediyor. Reuters'taki habere göre, seçimlerin ardından Türkiye'nin kredi
ödeyebilme durumunu gösteren risk primi olan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Mayıs 2023'te 200 baz puandan fazla yükselerek 682 puana ulaştı ve dolar/TL kuru da 19,80 seviyelerine yaklaştı.
SEÇİMDEN SONRA DOLAR NE KADAR OLACAK?
Gustavo Medeiros'un değerlendirmelerine göre, seçim sonrasında dolar kurunun seviyesi hakkında şu ifadelere yer verildi: "CDS'ler, geçen yılın temmuz ayında olduğu gibi yeniden 900 baz puanı görebilir. Türk Lirası'nın enflasyonla birlikte değer kaybedeceği varsayılırsa, dolar/TL kurunun 30-31 seviyelerine yükselebileceği düşünülmektedir." Bu değerlendirme, Medeiros tarafından yapılan tahminlere dayanmaktadır. Ancak döviz kurlarının birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir ve gerçek durum farklılık gösterebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi önemli politik olaylar genellikle piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde dövize yönelerek portföylerini çeşitlendirmek veya risklerini azaltmak isteyebilirler. Gustavo Medeiros'un tahmini, dolar kurunun yükseliş eğiliminde olabileceğini ve CDS'lerin (kredi temerrüt takası) artabileceğini öngörüyor. Dolar kurundaki yükseliş, yerel para birimi olan Türk Lirası'nın değer kaybetmesi anlamına gelir. Bu durum, dolar bazında yapılan yatırımların değer kazanabileceği anlamına gelebilir. CDS'ler ise, bir ülkenin tahvil riskinin sigortalanması için kullanılan enstrümanlardır. Yüksek CDS seviyeleri, bir ülkenin kredi riskinin arttığını ve yatırımcıların tahvil ödemelerindeki olası bir riski fiyatlandırdığını gösterebilir. Ancak, finansal tahminler her zaman doğru çıkmayabilir ve birçok faktör bu tahminleri etkileyebilir. Politik gelişmeler, ekonomik göstergeler, küresel piyasa koşulları ve merkez bankası politikaları gibi birçok faktör, döviz kurları ve CDS seviyeleri üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bir finansal danışmana başvurmak ve piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirmek önemlidir.