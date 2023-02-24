Elini çabuk tutan kazanır! Tarım Kredi Market TMO ayçiçek yağında indirimi patlattı!

Türkiye Tarım kredi
Kooperatif Marketleri, yağ, şeker, yumurta gibi temel gıda ihtiyaçlarındaki indirimleri vatandaşlarına sunmak için 28 Şubat'a kadar süren bir indirim kampanyası düzenlemiştir.
SON 4 GÜN UYARISI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM LİSTESİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, son 4 gün için vatandaşlarını uyardı. 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan indirim fırsatının kaçırılmaması için uyarılar yapıldı. Yaşanılan zor günlerde, ekonomik sıkıntılar çeken insanlar, bütçelerine uygun olan ürünler arayışında. Türkiye'nin milli ve yerli üretimleri ile bilinen Tarım Kredi Marketleri tercih ediliyor.
YAĞDAN ŞEKERE KADAR BİR ÇOK ÜRÜNDE İNDİRİM VAR!
Temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra altın değerleriyle yarışan yağ fiyatlarında da indirime gidildi. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar için 28 Şubat Salı günü etiketlerin değişeceği bilgisi verildi. İndirimli ürünler arasında; zeytinyağı, ayçiçek yağı, yumurta, toz şeker, küp şeker, peynir ve salça bulunuyor. İndirimli fiyatlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 4 gün içinde tarım kredi marketlerine uğrayabilir. Bu indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 4 günlük indirim listesine dikkat etmelidir. İşte indirimli ürünler:
TARIM KREDİ MARKET NEDİR?
Tarım Kredi Market, Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir perakende mağazalar zinciridir. Tarım Kredi Market, çiftçilerin ve tüketicilerin temel gıda ürünleri, zirai ilaçlar, gübreler, tohumlar, tarım aletleri, elektronik eşyalar, mobilya ve ev gereçleri gibi ürünlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlar. Tarım Kredi Market, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üyeleri arasında bir iş birliği ağı oluşturarak ürünlerin dağıtımını gerçekleştirir. Tarım Kredi Kooperatifleri, üyeleri olan çiftçilere finansal destek sağlar ve Tarım Kredi Market de bu çiftçilerin ihtiyaç duydukları ürünleri uygun fiyatlarla temin eder. Tarım Kredi Market, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede şubeleri bulunan bir mağazalar zinciridir ve tarım sektörüne hizmet etmektedir.