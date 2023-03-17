Elini çabuk tutan rekor promosyonu kapacak! Emekliler sayılı gününüz kaldı: Bu banka en yüksek ikramiyeyi verecek!

Emekli vatandaşlar EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar bankaların yapacağı promosyon kampanyalarını da yakından takip etmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanya yarışı da hız kazandı. Garanti Bankası tarafından yapılan haberlere göre emekli vatandaşlar üç sene bankada kalma taahhüdü verirse yüksek promosyon ödemesi alacak. Garanti Bankası promosyon tutarları
3 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alan vatandaşlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Garanti Bankası promosyon kampanyasından faydalanmak için başvuru kanalları aracılığıyla maaşlarını bankaya taşımaları ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri ile ilgili diğer detaylar resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor.