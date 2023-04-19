EKONOMİ
19 Nisan 2023 - 11:46

Elinizi çabuk tutun: 7 gün içinde başvuranlar bu bankadan 100 bin TL ödeme alabilecek!

Son dönemlerde bankaların düzenlediği kampanyalar vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi banka müşterilerine 100 bin TL ödeme yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
19 Nisan 2023 - 11:46
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Elinizi çabuk tutun: 7 gün içinde başvuranlar bu bankadan 100 bin TL ödeme alabilecek!


Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını yakından araştırırken müjdeli haber o bankadan geldi! Ancak başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı! Peki 100 bin TL ödeme nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 100 BİN TL ÖDEME MÜJDESİ

Garanti Bankası tarafından bildirilen haberler kapsamında 7 gün içinde başvuru yapan vatandaşlar 100 bin TL kredi ödemesi alabilecek. 100 bin TL ihtiyaç kredisi ödemeleri 24 ay vadeli şekilde müşteriye sunulacak. Başvuru yapacak vatandaşların şubeye gitmelerine gerek kalmadan işlemleri mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. 



Garanti Bankası 100 bin TL İhtiyaç KRedisi

Garanti Bankası tarafından düzenlenen 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi ödemeleri ise anında hesaplara yatırılacak. Başvuru yapmak için 7 gün kaldığı da banka tarafından müşterilerine bildirildi. Emekli olan vatandaşlar ve sigortası olan çalışan vatandaşlar yeni başlatılan kredi kampanyasına başvuru yapabilecek. Emekli maaşı alan vatandaşların kredi başvurusu yapabilmesi için maaşlarını Garanti Bankası üzerinden alması gerekiyor. Bankada maaş hesabı olan emekli vatandaşlar mobil uygulama üzerinden şubeye gitmelerine gerek kalmadan 100 bin TL ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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