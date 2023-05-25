Elinizi çabuk tutun yoksa kartınızda para kalmayacak! Telefonunda o program olanlar hemen silin!

















Son zamanlarda Google Play Store'da tespit edilen ve kullanıcıların parasına göz diken 8 zararlı uygulama büyük bir endişe kaynağıdır. Bu uygulamaların toplamda 3 milyondan fazla indirildiği düşünüldüğünde, durumun ciddiyeti daha da artmaktadır. Güvenlik uzmanları, telefonunuzun ve paranızın güvenliği için bu uygulamaların derhal kaldırılmasını önermektedir. Bu zararlı yazılım, Android işletim sistemine sahip telefonları hedef alan Autolycos adlı kötü amaçlı bir yazılımdır. Autolycos, en az 8 uygulamada bulunmaktadır ve kullanıcıları maddi olarak zarara uğratmaktadır. Bu yazılım, kullanıcıları farkına varmadan paralı hizmetlere üye yaparak dolandırmaktadır. Google, zararlı yazılımı incelenip tespit etmek için altı ay kadar süreç almıştır. Ancak bu süre zarfında, zararlı yazılımı içeren 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirilmiştir.Bu tür zararlı uygulamaların varlığı, kullanıcıların bilinçlenmesi ve uygulama indirirken dikkatli olması gerektiğini göstermektedir. Güvenilir kaynaklardan indirme yapmak, uygulamaların izinlerini kontrol etmek ve kullanıcı yorumlarını incelemek önemlidir. Bu şekilde, telefonunuzun ve paranızın güvenliğini koruyabilirsiniz.Aşağıda, zararlı yazılım içeren ve paranızı çalan bu tehlikeli uygulamaların bir listesi bulunmaktadır: Razer Keyboard & Theme — 10.000'den fazla indirme Vlog Star Video Editor — 1.000.000'den fazla indirme Funny Camera — 500.000'den fazla indirme Coco Camera — 1.000'den fazla indirme Creative 3D Launcher — 1.000.000'den fazla indirme GIF Keyboard — 100.000'den fazla indirme Freeglow Camera — 5.000'den fazla indirme Wow Camera — 100.000'den fazla indirme Zararlı yazılımlardan korunmanın önemli yöntemleri bulunmaktadır. Kullanıcıların bilinçli olması ve zararlı yazılımları tanıyabilmesi büyük önem taşır. Uygulama indirirken dikkatli olunmalı, güvenilir kaynaklardan indirilmeli ve uygulamaların yorumları ve değerlendirmeleri kontrol edilmelidir. Ayrıca, uygulamaların izinlerine dikkat etmek de önemlidir. Özel bilgilerin korunması ve finansal güvenliğin sağlanması için, şüpheli uygulamaların hemen kaldırılması gerekmektedir. Banka bilgilerine veya kişisel bilgilere erişim sağlayabilecek uygulamalara karşı dikkatli olunmalıdır. Kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın önemi büyüktür. Kullanıcıların finansal bilgilerinin çalınması veya kişisel bilgilerinin ihlal edilmesi ciddi maddi ve gizlilik sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, uygulama indirme konusunda dikkatli olmak, uygulama izinlerini kontrol etmek ve güvenilir kaynaklardan indirmek kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın en önemli adımlarıdır. Bu şekilde, telefonunuzun ve maddi güvenliğinizin korunduğundan emin olabilirsiniz.