MEDYA
19 Kasım 2022 - 12:48

Élite Dizisinin 6. sezonu yayınladı!

Yayınladığı ilk günden beri gündemden düşmeyen her sezonu ilgiyle takip edilen Netflix'in İspanyol dizisi Élite'in yeni sezonu sonunda yayınladı.

MEDYA
19 Kasım 2022 - 12:48
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Élite Dizisinin 6. sezonu yayınladı!


Netflix'in ünlü İspanyol dizisi Élite yayınladığı her sezon ses getirmeye devam ediyorken yeni sezonu dizinin hayran kitlesi tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye'de de oldukça beğenilen dizi Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni adlı diziye de ilham olmuştur.

Élite 6. sezonda Las Encinas'ta yine aşk, entrika, intikamın bol olacak gibi duruyor. Okula geri dönen Ari, Patrick ve Mencia okula geri dönecek ve aileleri için bir takım sorumluluk alacaklar. 



Élite Dizisi

Élite Dizisinin Konusu

İspanya'nın en seçkin okulların biri olan Las Encinas'a işçi sınıfından gelen 3 gencin kabul edilmesiyle zengin öğrencilerle aralarında geçen çatışmalar ve olaylar örgüsünün başladığı, cinayetlerin, entrikanın, heyecanın bir an olsun eksik olmadığı dizi La Casa de Papel'den de tanıdık yüzlerle başlamıştı. Dizi ilerleyen sezonlarında başka oyuncuları da bünyesine ekledi. Her sezon ayrı bir cinayetin olduğu heyecanın eksik olmadığı Las Encinas'ta İspanya'nın ünlü oyuncuları rol alıyor.  

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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