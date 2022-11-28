Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 18:08

Elmalı kurabiyeyi bir de böyle deneyin! Tadına doyamayacağınız tahinli elmalı kurabiye tarifi

Klasik lezzetleri farklı tatlandırmak isteyen kişiler bir de tahinli elmalı kurabiyeyi denemelidir. Hem farklı oluşu hem de lezzetli oluşuyla sofraların vazgeçilmezi olan tahinli elmalı kurabiye misafirlerinizin de vazgeçilmezi olacak. İşte tahinli elmalı kurabiye tarifi…

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 18:08
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Elmalı kurabiyeyi bir de böyle deneyin! Tadına doyamayacağınız tahinli elmalı kurabiye tarifi


Mutfaklarda pişen lezzetleri farklılık katmak isteyen kişiler birçok farklı yöntem ve lezzeti bir arada kullanmayı deniyor. Klasikten biraz uzaklaşarak daha farklı bir şey arayanlar tahinli elmalı kurabiye ile midelerine bayram ettirebilir. İşte tahinli elmalı kurabiye tarifi…

TAHİNLİ ELMALI KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için;



150 gram margarin veya tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç harcı için;

3 adet elma

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı tahin

Yarım çay bardağı ceviz

Elmalı Tahinli Kurabiye Nasıl Yapılır

TAHİNLİ ELMALI KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki margarini elinizde biraz yumuşattıktan sonra un hariç bütün malzemeleri bir kap içerisinde birleştiriniz.

Malzemeleri karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediniz. Hamurun çok sert olmamasına dikkat ediniz.

Hamuru yapmadan önce iç harcını yaparak soğumasını bekleyebilirsiniz.

İç harcı için elmanın kabuklarını soyarak rendeleyininiz.

Tavada kavurarak elmaların suyunu çekmesini bekleyiniz.

Suyunu çeken elmaların içerisine tarçın şeker ve cevizi ilave ederek karıştırınız.

İç harcı ocaktan aldıktan sonra içerisine tahin ilave ediniz ve harcın soğumasını bekleyiniz.

İç harcı soğuduktan sonra limon sıkacağına hafif yağlayarak içerisinde streç film koyunuz.

Hamurdan aldığımız bir parçayı limon sıkacağının içerisinden yerleştirerek parmağınızla ortasını deliniz.

Kenarlara doğru bastırarak çukur halinde bir hamur elde ettikten sonra içerisine iç harcı ekleyiniz.

Daha sonra aldığınız ufak bir parça hamur ile hamurun açıkta kalan kısmını kapatınız.

Kalıptan çıkarttığınız hamurları tepsiye dizebilirsiniz.

Bütün hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirebilirsiniz.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkartarak soğumasını bekleyiniz.

Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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