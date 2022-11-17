Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına "yüksek yoğunlukta uzun saatler" çalışmayı taahhüt etmeleri gerektiğini, aksi takdirde şirketten ayrılacaklarını söylediği bildirildi. Washington Post'un haberine göre, ünlü sosyal medya firmasının yeni sahibi çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, çalışanların şirkette kalmak istiyorlarsa bu taahhüdü kabul etmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Beğenmiyorsanız ayrılın yaklaşımı büyük bir şok etkisi yaratırken Musk, Perşembe gününe kadar imza atmayanlara üç aylık kıdem tazminatı verilerek şirketle ilişkilerinin kesileceğine dair bir mail gönderdi.
DÜNYA
17 Kasım 2022 - 13:08
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına "yüksek yoğunlukta uzun saatler" çalışmayı taahhüt etmeleri gerektiğini, aksi takdirde şirketten ayrılacaklarını söylediği bildirildi.
DÜNYA
17 Kasım 2022 - 13:08
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