Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!













Deyaylar ortaya çıktı!

Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına "yüksek yoğunlukta uzun saatler" çalışmayı taahhüt etmeleri gerektiğini, aksi takdirde şirketten ayrılacaklarını söylediği bildirildi. Washington Post'un haberine göre, ünlü sosyal medya firmasının yeni sahibi çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, çalışanların şirkette kalmak istiyorlarsa bu taahhüdü kabul etmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Beğenmiyorsanız ayrılın yaklaşımı büyük bir şok etkisi yaratırken Musk, Perşembe gününe kadar imza atmayanlara üç aylık kıdem tazminatı verilerek şirketle ilişkilerinin kesileceğine dair bir mail gönderdi.Twitter'ın bu güne kadarki politikalarını romantik olarak değerlendiren Musk başarılı olabilmek için "son derece sert tedbirler olması gerektiğini" söyledi. "Bu, yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmak anlamına gelecektir. Sadece olağanüstü performans geçer not anlamına gelecektir" ifadelerini kullanan Musk çalışanlara, "yeni Twitter'ın bir parçası" olmak istiyorlarsa mailde paylaştıkları linke perşembe günü bitmeden tıklamaları gerektiği söylendi. "Kararınız ne olursa olsun, Twitter'ı başarılı kılmak için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz." notuyla mailini bitiren Musk için çalışanlar ikiye bölünmüş durumda. Kimi grup bu değişime inanırken, kimileri ise konuyu zorbalık olarak değerlendiriyor.